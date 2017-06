2017-06-01 18:02:00.0

Illertissen Bürgermeister wirbt für Kollegs-Ausbau

Der Landkreis soll Geld bereit stellen. Und das ist nicht wenig.

Geht es nach dem Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen, dann soll das im Jahr 1923 erbaute Kolleg der Schulbrüder möglichst schnell saniert werden: Diese Bitte hat er kürzlich bei einer Versammlung der örtlichen CSU an den anwesenden Landrat Thorsten Freudenberger herangetragen. Es geht um Zusagen für die zu erwartenenden Kosten in Millionenhöhe. Der Landkreis ist als sogenannter Sachaufwandsträger für die Realschulen und Gymnasien in der Region zuständig.

Aus Eisens Sicht ist die Lage dringlich: Das Illertisser Gymnasium sei „in die Jahre gekommen“. Allerdings benötige die Vöhlinstadt gute Bildungseinrichtungen, um die Kinder und Jugendliche im Ort zu halten. „Wer einmal nach Ulm in Schule geht, kommt auch nicht wieder zurück“, sagte der Bürgermeister. Auch habe der Landkreis zuletzt mehrere große Baumaßnahmen an Schulen gestemmt. Ein Beispiel ist die Sanierung und Erweiterung des Illertal-Gymnasiums in Vöhringen für rund 19,3 Millionen Euro. Und das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium in Weißenhorn soll demnächst ausgebaut werden, dafür sind 5,4 Millionen Euro veranschlagt. Das weckt in Illertissen nun Begehrlichkeiten.

ANZEIGE

Für das neue Kolleg stehen mehrere Varianten zur Auswahl: Eine Generalsanierung der bestehenden Gebäude, ein Neubau des ehemaligen Internatsbaus im Osten und ein kompletter Abriss samt Neuerrichtung. Die Kosten lägen nach Schätzung eines Planers jeweils zwischen 30 und 35 Millionen Euro. Auch vom Freistaat sollen Zuschüsse kommen, hieß es.

Welche Art des Ausbaus es werden soll, wollen die Stadträte demnächst festlegen. Wie berichtet, wird darüber in den Fraktionen aktuell debattiert. (caj)