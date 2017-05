2017-05-16 16:00:00.0

Landkreis Unterallgäu und Region Ein Zeichen der Verbundenheit

Kirchengemeinden bieten in „Nacht der Kirchen“ ein besonderes Programm.

In der „Nacht der Kirchen“ am 19. Mai gibt es an mehr als 50 Veranstaltungsorten im gesamten Allgäu Konzerte, Lesungen, Tanz, Theater, Meditation und andere Aktionen. Organisiert wird das Programm von den christlichen Kirchengemeinden in zwölf Orten.

In Kempten beispielsweise soll eine Menschenkette die Verbundenheit der Gläubigen aller Konfessionen zum Ausdruck bringen. In Kaufbeuren gibt es ein fiktives Gespräch zwischen Papst Franziskus und Martin Luther, bei dem sie sich „zu Fragen unserer Zeit“ unterhalten. Auch in Memmingen und Ottobeuren wird einiges geboten sein: In St. Johann Baptist in Memmingen spielt Harfenbauer Jonathan Corbinian Dentler „Keltische Harfe“. „Familienmusik“ gibt es in St. Sebastian in Ottobeuren, jeweils um 21 und um 22 Uhr.

ANZEIGE

Viele Veranstaltungen hätten in diesem Jahr mit der Reformation und Martin Luther zu tun. Daher ist ein wiederkehrendes Motiv das Verbindende und das Neugestalten. Ein gemeinsames Element sei aber auch die Musik, erklärt die Organisatorin Jutta Martin, Öffentlichkeitsreferentin des evangelisch-lutherischen Dekanats Kempten. Deshalb gebe es viele Konzerte.

Zum sechsten Mal findet die Kirchennacht statt. Dieses Jahr liege der Schwerpunkt auf dem ökumenischen Gedanken wegen des 500. Reformationsjubiläums. Jutta Martin erwartet an dem Abend mehr als 1000 Besucher. (wor/feema)