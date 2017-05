2017-05-16 09:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Engagierte Feuerwehren: Und wer dankt es?

Nach der anonymen Kritik sitzt der Frust bei den Löschkräften im Landkreis offenbar tief. Wie sie darauf reagieren. Von Katharina Dodel

Sie fahren nachts zu brennenden Häusern oder vollgelaufenen Kellern, bei Schnee und Eis zu schweren Unfällen und wenn es sein muss, helfen sie auch mal Katzen von Bäumen herunter – alles größtenteils ehrenamtlich. Ein anonymer Kritiker sieht das anders. Wie jüngst berichtet, hat sich der Autor eines Schreibens über Feuerwehren im Landkreis beschwert, über zu lange Anfahrtszeiten und darüber, dass Kommandanten seiner Ansicht nach bei lukrativen Einsätzen abkassieren. Kreisbrandrat Bernhard Schmid hatte die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Dennoch sitzt der Frust bei den Feuerwehren im Kreis tief: Sie holen zum verbalen Gegenschlag aus.

„Anonym Dinge zu behaupten, ist feige“, sagt beispielsweise Wilhelm Schneider, Kommandant der Weißenhorner Feuerwehr, auf Anfrage unserer Zeitung. „Jeder kann gerne mal den Job machen. Ich könnte genauso gut im Bett liegen bleiben und nichts tun – aber ich und viele andere haben sich dazu entschieden, anderen Leuten zu helfen.“ Schneider versteht nicht, weshalb es Menschen gibt, die Helfer kritisieren: „Wir pumpen nachts nach Starkregen vollgelaufene Keller aus und stehen morgens um 7 Uhr dann wieder bei der Arbeit.“ Geld bekommen die freiwilligen Feuerwehrler dafür nicht. Nur die Kommandanten erhalten eine Entschädigung, welche die Zeit ausgleichen soll, die die Chefs einer Wehr noch zusätzlich in ihrer Freizeit mit Organisatorischem verbringen.

Von einem lukrativen Job – wie es der anonyme Schreiber vermutet hat – könne nicht die Rede sein, sagt Kreisbrandrat Schmid. „Oft macht ein Kommandant Telefonate von Zuhause aus oder nutzt sein Privatauto für Fahrten im Auftrag der Feuerwehr, dafür soll das Geld ein Ausgleich sein.“ Und weil wohl kein Feuerwehrmann im Landkreis und darüber hinaus die unzähligen Stunden notiere, die er freiwillig Hilfe leiste, werde die Aufwandsentschädigung pro Fahrzeug der Feuerwehr abgerechnet. Das sei in der „Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Feuerwehrgesetz“ genau geregelt.

Dass sich damit gerade so die Ausgaben decken lassen, wird an einem Beispiel deutlich: Christian Link ist Kommandant der Feuerwehr in Altenstadt. Der Fuhrpark bestehe aus vier Groß- und zwei Kleinfahrzeugen sowie drei Anhängern. Ihm sind als federführender Kommandant zudem die sechs Ortsteile des Marktes Altenstadt unterstellt. Link ist die vergangenen Monate einmal durchgegangen: „Für die Tätigkeit als Kommandant investiere ich in meiner ’Freizeit’ für das ’Hobby’ Feuerwehr monatlich 80 bis 120 Stunden“, sagt er. Rund 350 Euro erhält er im Monat als Aufwandsentschädigung – das entspricht (bei durchschnittlich 100 Stunden im Monat) 3,50 Euro pro Stunde. „Ich frage mich: Wie soll sich hier jemand bereichern?“, sagt Link. Und fragt: „Wer würde sich solch eine Arbeit suchen?“ Link habe sich deshalb schon den ein oder anderen „blöden Kommentar“ anhören müssen. Auch er ist gefrustet.

Ebenso sein Kollege aus Weißenhorn: „Wir kämpfen ständig um Mitglieder“, sagt Schneider, der erst am Wochenende eine zweitägige Werbeaktion veranstaltet hat. „Wir versuchen, jungen Leuten die Lust am Helfen zu vermitteln. Und dann werden wir dafür noch kritisiert?“

Er hoffe – und das dürften viele seine Kollegen ähnlich sehen – dass sich Bürger mit Fragen zum Feuerwehrwesen in der Region demnächst direkt an den Kommandanten oder den Kreisbrandrat wenden. Statt anonym Behauptungen aufzustellen.