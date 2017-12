2017-12-13 00:35:28.0

Infrastruktur Gemeinsam für eine bessere Region

Sowohl die Gemeinde Osterberg als auch der Markt Kellmünz treten dem Entwicklungskonzept namens Ilek bei. Was es damit auf sich hat Von Armin Schmid

Sowohl Osterberg als auch Kellmünz wollen mehr für den Ausbau ihrer Wege tun und schließen sich nun dem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept namens Ilek an. Das haben vor Kurzem beide Gemeinderäte beschlossen.

Osterbergs Bürgermeister Rainer Schmalle sagte, dass es bei Ilek um eine engere Kooperation mit Nachbargemeinden gehe und dass man verschiedene Projekte gemeinsam angehen wolle. Ein Beispiel hierfür sei der Ausbau des Kernwegenetzes. Schmalle könne sich vorstellen, die Wirtschaftswege über die Grenzen der Gemeinde hinaus zusammen auszubauen und weiter zu entwickeln. Davon würde beispielsweise auch das Radwegenetz profitieren, hieß es während der Osterberger Gemeinderatssitzung. Der Notwasserverbund mit Kellmünz wäre demnach auch ein solches Projekt. Doch die Planung hierfür sei schon weit fortgeschritten, sodass es für Fördergelder durch Ilek wohl schon zu spät sei. Zunächst soll aber ein Konzept erstellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 100000 Euro. Da sich mehrere Kommunen im südlichen Landkreis an dem ländlichen Entwicklungskonzept beteiligen, würde der Kostenanteil von Osterberg lediglich 650 Euro betragen.

Der Bürgermeister sagte, Ilek mache die Grundlage für den Zugang zu diversen Förderverfahren aus dem Bereich des Amts für ländliche Entwicklung erst möglich.

Und auch Gemeinderat Wolfgang Berrens fand, dass dies eine lohnende Investition sei, die bis in die Amtsperiode des nächsten Gemeinderats hineinreichen wird.

Dem stimmte Ratsmitglied Ignaz Gestle zu. Er meinte, die Beteiligung an Ilek sei ein guter Ansatz. Gestle mahnte aber, dass Osterberg als kleinste Gemeinde im Verbund nicht von den größeren Kommunen überstimmt werden dürfe und auch angemessen zum Zug kommen solle.

Die Rätegemeinschaft in Osterberg befürwortete die Erstellung einer Konzeptstudie einstimmig, genau wie das Gremium in Kellmünz.

Der Bürgermeister der Marktgemeinde, Michael Obst, erläuterte, dass es sich bei dem Entwicklungskonzept um eine umsetzungsorientierte Idee handeln würde, mit dem Ziel, den ländlichen Raum als Lebens-, Arbeits-, Freizeit- und Naturraum weiterzuentwickeln. Letztlich gehe es darum, sich als Kommunen zusammen zu tun um Ressourcen zu bündeln, vorhandene Potenziale zu nutzen und die Region insgesamt zu stärken. Grundlage eines Ilek sei eine Stärken-Schwächen-Analyse, die Auskunft über den aktuellen Zustand der Region geben soll.

Im weiteren Verlauf sei es so, dass Ziele und Handlungsfelder festgelegt werden sollen, hieß in der Kellmünzer Gemeinderatssitzung vor Kurzem. Die Kosten für die Konzepterstellung belaufen sich – wie in Osterberg – auf rund 100000 Euro.

Hauptakteure des Ilek sind laut Michael Obst die Stadt Illertissen und der Markt Buch. Wie berichtet, will auch Unterroth am ausgebauten Wegenetz profitieren.

Da sich mehrere Kommunen im südlichen Landkreis an dem ländlichen Entwicklungskonzept beteiligen werden, würde der Kellmünzer Kostenanteil lediglich 1015 Euro betragen. Auch der Kellmünzer Bürgermeister sagte, dass das Konzept die Grundlage für Fördermittel sei. Marktrat Manfred Funke betonte, dass rund 1000 Euro für eine Stärken-Schwächen-Analyse nicht viel Geld sei.

Der Kellmünzer Rat Norbert Zucktriegel fügte an, dass es sich bei der Ilek-Idee um eine gute Investition handeln würde. Das Ratsgremium stimmte – wie das Osterberger Gremium – der Beteiligung am integrierten ländlichen Entwicklungskonzept einstimmig zu.