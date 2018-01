2018-01-26 00:35:50.0

Historisches Haus wird abgerissen

Geplanter Neubau löst Debatte aus

Drei alte Gebäude, darunter das Ärztehaus in Illertissen, zieren den Bereich an der Krankenhausstraße in der Nähe der Opfingerstraße. Doch eines dieser historischen Häuser soll nun abgerissen und von einem privaten Bauherrn neugebaut werden – so, dass es optisch in die alte Häuserzeile passt. Allerdings warf dieses Vorhaben im Bau- und Umweltausschuss Fragen auf.

Vor allem Stadträtin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) zeigte sich besorgt über die Pläne: „Wir haben eine Erhaltungssatzung. Das heißt, wir sollten hier alte Gebäude erhalten“, sagte sie. Das Haus sei aus den 1920er Jahren und befinde sich in keinem allzu schlechten Zustand. „Ich verstehe nicht, warum ein Neubau angedacht ist und keine Sanierung“, sagte die Stadträtin. Das Ärztehaus werde geschützt, dieses Gebäude jedoch nicht – das widerspreche sich. Wie berichtet, stimmte der Kreisrat im Jahr 2017 dagegen, das Ärztehaus – wie ursprünglich vorgesehen – abreißen zu lassen. Rund 43000 Euro soll die Sanierung kosten. „Ich bin dafür, das Haus zu erhalten“, sagte Sonntag nun auch zu dem angesprochenen Gebäude. Eine Sanierung wäre ein nachhaltiges Signal.

Die Räte Wilhelm Fischer (CSU) und Ansgar Batzner (Freie Wähler) waren anderer Meinung: Der Architekt sei der Stadt in den Planungen entgegengekommen und Feinheiten, wie etwa die Frage nach den Fensterläden, könnten noch geklärt werden. Generell sei das ein guter Kompromiss, sagte Fischer.

Auch Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) meinte, die Kommune könne nun mit dem Bauherrn die bestmögliche Lösung für beide Seiten finden. Gegen die Stimme von Helga Sonntag stimmten die Räte für die Voranfrage. (feema)