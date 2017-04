2017-04-10 17:43:00.0

Illertissen „Illertissen blüht“ lockte viele Besucher an

Die Organisatoren sind zufrieden mit dem grünen Samstag. Eine Sache muss jedoch besser koordiniert werden. Von Franziska Wolfinger

Gutes Wetter, zahlreiche Besucher, volles Städtchen – die Veranstalter von „Illertissen blüht“ sind zufrieden mit dem vergangenem Samstag. Wie berichtet, fand die Aktion bereits zum zweiten Mal statt. In der Innenstadt gab es erneut einen Saatgut-, Regio- und Ökomarkt und auf der Jungviehweide konnten Kunden parallel dazu auf dem Gartenflohmarkt „Kraut und Krempel“ stöbern. Dieser wird vom Verein Förderer der Gartenkultur und der Staudengärtnerei Gaissmayer organisiert und nicht vom Verein für Gartenbau und Landschaftspflege, wie in der gestrigen Ausgabe zu lesen war.

Dieter Gaißmayer, Inhaber der Staudengärtnerei, ist mit der Veranstaltung sehr zufrieden. „Es war ein gewaltiger Ansturm interessierter und motivierter Besucher“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Gaißmayer schätzt, dass rund 8000 Menschen die Jungviehweide besuchten. Auch die Verbindung mit dem Saatgutmarkt in der Stadt sei gut gewesen, sagte er. Obwohl es aufgrund der angespannten Verkehrslage zu kleineren Verzögerungen beim Shuttlebus zwischen den beiden Märkten gekommen sei.

Verkehr muss besser koordiniert werden

Henning Tatje, der die Veranstaltung auf dem Schrannenplatz von Seiten der Stadt mit betreut hatte, sagte: „Der Verkehr ist ein Thema, über das wir bis zum nächsten Mal noch sprechen müssen.“ Unter Anderem die Zufahrtsstraße zur Jungviehweide sei bisweilen überlastet gewesen. Ansonsten sei er sehr zufrieden, so Tatje. „Ich habe auf dem Markt in viele glückliche Gesichter geschaut.“ Das Wetter habe natürlich seinen Teil zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. „Da haben wir einen optimalen Tag erwischt.“ Auch die Stadt war mit einem Stand vertreten, an dem laut Tatje immer etwas los gewesen sei. Und die Händler, die ihre Produkte auf dem Saatgut-, Regio-, und Ökomarkt angeboten hatten, seien nach Angaben von Tatje genauso zufrieden gewesen.