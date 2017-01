2017-01-31 18:04:00.0

Obenhausen Im Ried heißt es: Willkommen, Schmetterlinge

Das Obenhauser Ried soll für Tier- und Pflanzenarten attraktiver werden. Dafür legen sich Ehrenamtliche vor Ort ins Zeug. Von Felicitas Macketanz

So sieht er aus: der Goldene Scheckenfalter. Er zählt zu den gefährdeten Arten, steht auf der Roten Liste und soll in Zukunft vermehrt im Obenhauser Ried ein neues Zuhause finden.

Mit einem lauten Knattern springt die Kettensäge an, der 70-jährige Hubert Ilg setzt das Werkzeug vorsichtig an den Stamm eines Busches und dann sägt er mit ruhiger Hand los: ein Ast nach dem anderen muss dran glauben. Doch das hat alles seinen Sinn, ist sogar so gewollt von den ehrenamtlichen Helfern des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) aus dem Landkreis Neu-Ulm. Mit dem „Entbuschen“, wie sie es nennen, wollen sie seltene Pflanzen- und Tierarten wieder in das Obenhauser Ried locken. Vor allem Orchideenwiesen sollen hier in Zukunft gedeihen und gefährdete Schmetterlingsarten wieder ein Zuhause finden.

Schon seit mehr als 40 Jahren pflegen die Ehrenamtlichen der LBV-Kreisgruppe Neu-Ulm etwa 13 Hektar des Obenhauser Rieds. Bereits damals sei dieses Gebiet, unweit des Illertisser Flugplatzes, ein „wertvolles Stück“ gewesen, sagt Pressesprecher Ralf Schreiber am Montagvormittag bei der LBV-Aktion. Die Ehrenamtlichen seien auch noch an weiteren Flächen interessiert, um diese zu pflegen.

Das Gebiet, das die 14 Naturschützer gestern mit Kettensägen, großen Gartenscheren und Mini-Traktor von überwuchernden Büschen, Wurzeln und Sträuchern befreiten, zählt laut Schreiber zu den „Highlights“ im Obenhauser Ried. „Weil das Moorgebiet ein super Wasser- und CO2-Speicher ist. Selbst bei Hitze ist es hier immer feucht. Ein ideales Rückhaltebecken“, erklärte der Zoologe.

Die Pflanzenvielfalt, die in diesem Gebiet schon vorhanden ist und in Zukunft herrschen soll, ist der ideale Nährboden für seltene Insektenarten. Aber eben nur, wenn die Fläche nicht von zu vielen Wurzeln durchzogen oder von zu hartnäckigen Sträuchern eingewachsen ist. „Wir gehen jetzt auf diese Flächen, weil wir dann nichts kaputt machen, da der Boden oberflächlich gefroren ist und unser Mini-Traktor nicht einsinkt“, sagte Schreiber.

Vor allem gefährdete Schmetterlingsarten sollen sich im Obenhauser Ried nach der Aktion ansiedeln. Der Goldene Scheckenfalter beispielsweise steht auf der Roten Liste und ist Schreiber zufolge sogar vom Aussterben bedroht. „Den gibt es nur noch hier und dann erst wieder im Unterallgäu, also knapp 50 Kilometer weiter.“ 100 bis 200 Stück dieser Schmetterlinge leben im Obenhauser Ried – für Insekten ein „grenzwertig geringer Bestand“, so Schreiber. Auch der dunkle Wiesenkopf-Ameisenbläuling ist gefährdet und soll sich in Zukunft bei Obenhausen vermehren. Genauso wie die Sumpfschrecke oder der seltene Randring-Perlmuttfalter. Im Frühjahr wird sich zeigen, welche Arten sich hier wohlfühlen.