2017-02-02 17:00:00.0

Illertissen Junge Forscher auf großer Reise

Zwei Jugendliche aus Ochsenhausen und Jedesheim stellten in Abu Dhabi ihre Arbeiten vor.

Abu Dhabi: Ein Jahr nach dem Gewinn des Zayed-Future-Energy-Prize der Vereinigten Arabischen Emirate durch das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg, stellten nun zwei Schüler den Fortschritt ihres preisgekrönten Projekts in Abu Dhabi vor. Benno Hölz aus Ochsenhausen und Timm Kratz aus Jedesheim waren zusammen mit SFZ-Geschäftsführer Tobias Beck Gäste der Nachhaltigkeitswoche in der Hauptstadt der Emirate. In deren Rahmen wird jährlich der mit 100000 Dollar dotierte Preis an jeweils eine Bildungseinrichtung auf jedem Kontinent vergeben. Im vergangenen Jahr hatte das SFZ die Summe erhalten. Sie floss in verschiedene Projekte des Forschungszentrums, das insgesamt acht Standorte unterhält.

Die 15- und 16-jährigen Schüler – Timm Kratz besucht die Johannes-von-La Salle-Realschule in Illertissen, Benno Hölz das Gymnasium Ochsenhausen – haben sich über das Schülerforschungszentrum kennengelernt. Obwohl die technikbegeisterten Jugendlichen in verschiedenen Bundesländern leben, verfolgen sie gemeinsam ein Ziel: den Aufbau eines vollständig von Schülern konzipierten und umgesetzten Energienetzwerks.

ANZEIGE

Benno Hölz arbeitet zusammen mit anderen Schülern bereits seit mehreren Jahren an einem Wasserkraftwerk. Dank des Zayed-Preises aus dem vergangenen Jahr und der Unterstützung zahlreicher Unternehmen konnte das von den Schülern projektierte Wasserrad auf dem Campus des Gymnasiums im November 2016 gebaut werden. Timm Kratz’ Forscher-Gruppe ist erst nach dem Gewinn des Preises entstanden. Am SFZ Ulm programmiert er den Server des Energienetzwerks. Neben dem Wasserrad in Ochsenhausen gehören dazu auch eine Windkraftanlage am SFZ-Standort Bad Saulgau und ein Methan-Kraftwerk in Überlingen.

In Abu Dhabi stellten die Schüler nun gemeinsam vor, was seit dem Gewinn des Zayed-Preises im vergangenen Jahr im Schüler-Energie-Netzwerk passiert ist.

„Die Deutschen machen wieder was ganz Großes – das war die Reaktion einer Schule aus Bali“, sagt Timm Kratz. Er ist stolz darauf, Teil eines großen Projekts zu sein, was nur realisierbar sei, weil Jugendliche mit den gleichen Interessen zusammengefunden hätten – unabhängig davon, wo sie zur Schule gehen.

Auch Benno Hölz freute sich, das kürzlich eingeweihte Wasserrad in seinem Heimatort Ochsenhausen einem internationalen Publikum vorzustellen zu dürfen. „Die Leute sind wirklich beeindruckt von dem was wir geleistet haben“, sagt er. Der Preis sei der Anstoß für eine wirklich große Sache gewesen. „Durch ihn haben wir viele Unterstützer gefunden, um das Gesamtprojekt zu Ende zu bringen“, sagt Hölz.

Ganz abgeschlossen werden soll das Schüler-Forschungs-Netzwerk jedoch nie. „Neue Ideen sind jederzeit willkommen und werden ihren Platz im Netzwerk finden“, sagt SFZ-Geschäftsführer Tobias Beck. Das Netzwerk soll in den kommenden Jahren Schülern als Möglichkeit dienen, zu lernen und weitere Ideen umzusetzen. Benno Hölz und Timm Kratz würden nun am SFZ weiterforschen und seien sich schon sicher, dass es beruflich einmal weitergeht in Richtung Technik oder Informatik, wie sie sagen. (az)