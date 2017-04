2017-04-23 18:00:00.0

Neu-Ulm Kultur im Park, auf der Straße und unter Bäumen

Die Stadt Neu-Ulm pflegt ihre bewährten Reihen – und probiert vielversprechende neue Formate aus. Von Marcus Golling

Es tut sich etwas im Neu-Ulmer Kulturleben. Das zeigt sich sogar bei der traditionellen Maibaumfeier: Denn wenn am Samstag, 29. April, der Stamm aufgerichtet und die Blasmusik verklungen ist, gibt es ganz andere Töne auf dem Rathausplatz. Ab 19 Uhr spielen die beiden Cover-Bands Two Generations und Cry Sis’. „Rock in den Mai“ ist aber nicht das einzige neue Format, mit dem die Verwaltung die Kultursaison facettenreicher machen will, und schon gar nicht das spektakulärste.

Eine augenfällige Neuerung dieses Jahres ist das neue Logo, das nun auf allen Plakaten und Flyern prangt: „Kulturraum Neu-Ulm“ steht da in Großbuchstaben neben der angedeuteten Silhouette des Wasserturms. Dieses Label soll, so der zuständige Fachbereichsleiter Ralph Seiffert, dem Bereich Kultur mehr Gewicht und einen höheren Wiedererkennungswert geben. Und man könne „auch mal einen Ballon steigen lassen“, sprich: etwas ausprobieren.

ANZEIGE

In die Kategorie Ballon gehört zweifellos das Mini-Festival „Kultur auf der Straße“, das am Samstag, 19. August, zum ersten Mal über die Bühne geht. Seiffert: „Davon versprechen wir uns sehr viel. Das ist ein Format, das es in der Region noch nicht gibt.“ Die Idee: Auf verschiedenen Plätzen treten dann Straßenkünstler auf, egal ob Musiker, Akrobaten oder Theatergruppen. Laut Organisatorin Mareike Kuch ist das Interesse von Künstlerseite inzwischen groß. „Wir bekommen derzeit fünf bis zehn Bewerbungen am Tag“, berichtet die Sachgebietsleiterin. Bis zum Ende der Anmeldefrist hofft sie auf noch viele Mails und Anrufe. „Je mehr mitmachen, desto facettenreicher wird das Programm.“

Fortgesetzt werden dieses Jahr auch die etablierten Reihen. Auf der Glacis-Bühne gibt es immer wieder sonntags Blas- und Chormusik. Start ist der 7. Mai. Dazu kommen ab Juni noch hochkarätig besetzte Mittwochskonzerte, unter anderem mit den Ulmer Philharmonikern (28. Juni) oder der Egerländer Besetzung des Heeresmusikkorps Ulm (5. Juli). Im Juli startet dann die freitägliche Rock- und Jazz-Reihe. Ob die Konzerte wirklich stattfinden, können Besucher am Veranstaltungstag unter Telefon 0731/70502121 erfahren.

Wettersicher ist jetzt der zweite musikalische Klassiker im Jahresprogramm: die Jazzmatineen auf der Caponniere 4. Nach fruchtbaren Gesprächen mit dem Centermanager der Glacis-Galerie steht nun deren großes Foyer (Eingang Maximilianstraße) als Ausweichquartier zur Verfügung. Kuch freut sich: „Jetzt können die Caponniere-Besucher sicher sein, dass alle Konzert auch stattfinden.“ Den Auftakt macht am Sonntag, 14. Mai, 12 Uhr, das Huber Hesse Trio. Das Ausstellungsjahr in der Caponniere startet am Freitag, 26. Mai, mit „Die Künstlergemeinschaft“.

Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter der „Kultur im Museumshof“ – wegen der Bauarbeiten im Edwin-Scharff-Museum. Fünf Veranstaltungen seien schon gebucht, sagt Kuch. Sollte der Hof blockiert sein, müsse man eben – wie sonst bei schlechtem Wetter – in die Musikschule umziehen. „Das wäre natürlich total schade.“

Noch in der Planungsphase befindet sich eine weitere ganz neue Reihe: „Literatur unter Bäumen“ organisiert die Stadt zusammen mit Rasmus Schöll und Florian L. Arnold vom Literatursalon Ulm. Bei dieser sollen sich Autoren und Verleger in entspannter Atmosphäre präsentieren. Geplant sind vier Donnerstagabende von Juni bis September. „Nur die Bäume stehen noch nicht fest“, sagt Kuch und lacht.