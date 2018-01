2018-01-24 00:32:56.0

Fasching Kunterbuntes Treiben

Auch in Babenhausen und den umliegenden Gemeinden feiern in diesen Tagen die Narren zusammen – zum Beispiel beim Kettershauser Gaudiwurm am Samstag

In den kommenden Tagen geht es in Babenhausen und Umgebung kunterbunt zu. Vielerorts feiern Faschingsfans zusammen, etwa bei folgenden Veranstaltungen.

Am Samstag, 27. Januar, schlängelt sich ein Gaudiwurm durch Kettershausen. Diesen veranstaltet der Pfeifen-Club Bebenhausen (PCB) zum mittlerweile fünften Mal. Die Zahl der einfallsreich kostümierten Teilnehmer und Zuschauer aus Kettershausen und Umgebung stieg seit der Gründung. Diesmal meldeten sich 20 Gruppen an – und damit etwa so viele wie im Vorjahr. Mit dabei sind zum Beispiel ein Männerballett, Guggenmusiken, der örtliche Kindergarten, die Schule und Vereine. „Wir haben nur Fußgruppen. Das macht auch den Charme aus: Der Umzug soll familiär sein“, sagt Markus Koneberg, Vorsitzender des Pfeifen-Clubs und Zweiter Bürgermeister. Der Zug setzt sich um 15.30 Uhr an der Grundschule in Bewegung und endet beim Festplatz an der Gemeindehalle. Dort findet eine Dorfplatz-Gaudi statt. In einem beheizten Zelt legt ein DJ auf. Ein Kinderprogramm wird bis 18 Uhr angeboten. Der Eintritt ist frei.

Der TSV Babenhausen veranstaltet drei Faschingsbälle für jeweils unterschiedliche Altersgruppen. Am Samstag, 3. Februar, steigt der 38. Ball des Sports in der alten Turnhalle. Beginn ist um 20.18 Uhr. Das Motto lautet „Entern statt Kentern“. Mit dabei sind die Tanzband Combo Six und die Lumpenkapelle Boos. Karten gibt es im Vorverkauf bei Textil Kast in Babenhausen. Weiter geht es am Freitag, 9. Februar, mit einem Schüler- und Jugendball. Dieser findet von 18 bis 22 Uhr ebenfalls in der alten Turnhalle statt. Faschingsfans ab zwölf Jahren (mit Schülerausweis) können diesen Ball besuchen. Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Der dritte TSV-Ball ist der Kinder- und Familienball am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr in der Turnhalle. Senioren können bei einem Faschingsnachmittag am Dienstag 13. Februar, ab 14 Uhr im Rot-Kreuz-Haus gemeinsam feiern.

Der Schützenverein Römerturm und der Kindergarten veranstalten einen Kinderball am Samstag, 3. Februar, von 13.33 bis 19 Uhr im Schützenheim. Außerdem steht am Donnerstag, 8. Februar, ein Kaffeekränzle des Katholischen Frauenbunds Dietershofen-Oberschönegg an. Beginn ist um 13.33 Uhr im Schützenheim. Das Motto des Nachmittags lautet „Piraten auf hoher See“.

Dort findet ein Kinderball am Freitag, 9. Februar, ab 13.30 Uhr im Bürgerheim statt.

Am Freitag, 26. Januar, kommen Faschingsfans zum Schützenball im Egger Schützenheim zusammen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Motto lautet „Es lebe der Sport“. Für Stimmung sorgen die Allgäu Chaoten.

Am Samstag, 3. Februar, findet ab 14 Uhr ein Kinderball in der Festhalle statt. Einlagen der Booser Kindergarde, der FVW Kids und der „Kischtaklopf’r“ stehen auf dem Programm.

Dort regiert derzeit ein Prinzenpaar mit Hofstaat. Am Sonntag, 11. Februar, zieht ab 14 Uhr ein Faschingsumzug mit Wagen durch den Ort. Anschließend wird im Zelt gefeiert, im Dorfgemeinschaftshaus gibt es Kaffee und Kuchen. Eine Woche zuvor, am Samstag, 3. Februar, findet ab 19.59 Uhr im Reichauer Schützenheim ein Schützenball statt.

Der Katholische Frauenbund Pleß feiert Fasching am Sonntag, 4. Februar. Sketche, Tanz und Tombola erwarten die Besucher ab 13.30 Uhr im Landhaus. (stz, clb)