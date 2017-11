2017-11-24 07:00:00.0

Vöhringen Mehr Raum für die Iller

Bei der Bürgerversammlung in Illerzell ist ein Projekt zur Renaturierung des Flusses Thema. Welche Anliegen die Besucher außerdem vorbringen. Von Ursula Katharina Balken

Die Serie der Bürgerversammlungen in Vöhringen und den Ortsteilen endet traditionell in Illerzell. Dessen Bewohner bekundeten in diesem Jahr besonderes Interesse, denn rund 60 Besucher waren ins Gasthaus Zum Brückle gekommen, um sich über die jüngste Entwicklung informieren zu lassen. Nach dem Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Karl Janson war die Iller ein großes Thema. Peter Faigle vom Regierungspräsidium Tübingen unterrichtete über das neueste Projekt „Agile Iller“.

Offiziell war das neue Programm Anfang November auf den Weg gebracht worden. Es handelt sich um ein Projekt, das dazu beitragen soll, die Iller aus ihrem engen Korsett zu befreien, ihr mehr Raum zur Eigenentwicklung zu geben. Dabei gebe es eine Anzahl wichtiger Punkte zu berücksichtigen. Zum Beispiel müssen die Keller der Häuser in Illerzell trocken bleiben und den Fluss begleitende Fußwege weiter in den Auwald verlegt werden, sagte Faigle. In den vergangenen Jahren sei bereits viel geschehen, aber noch nicht genug, um die Iller wieder zu einem agilen Fluss zu machen.

ANZEIGE

Bei dem Projekt „Agile Iller“ handelt es sich um ein Gemeinschaftsprogramm des Freistaates Bayern und des Landes Baden-Württemberg. Die Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro werden zu gleichen Teilen zwischen beiden Ländern geteilt. Im Programm geht es um die Erhöhung der Mindestwassermenge, um die Verbesserung der Gewässerstrukturen, um den Geschiebetransport und die Herstellung der Durchlässigkeit. Die in den 90er-Jahren eingebauten rauen Rampen seien hilfreich, vor allem für die Fische, sagte Faigle. Zu begrüßen sei auch die neue Entwicklung entlang der Ufer, wo sich Weichholzgewächse angesiedelt haben.

Allerdings, so Faigle, laufe die Zeit davon, weil sich die Iller immer weiter eingrabe, vor allem im Bereich zwischen Vöhringen und dem Ayer Wehr. Aber gerade in diesem Flussabschnitt gebe es eine Reihe von Randbedingungen, die unbedingt eingehalten werden müssen. So werde Start wohl erst 2020 sein.

Das Spektrum der Bürgeranfragen war weit gespannt. Es reichte von der Kritik eines Rentners an der Erhöhung der Hundesteuer bis hin zu Anregungen, den Steg am Zeisigweg über die Uferstraße hinweg rutschsicher zu machen. Mehrere Zuhörer waren der Meinung, dass der Übergang bei feuchter Witterung eine Gefahr darstelle.

Dieter Brocke wollte wissen, ob die angekündigten Grundwasser-Vermessungen abgeschlossen sind. Zum größten Teil sei dies der Fall, sagte Bürgermeister Janson und fügte gleichzeitig an, dass es nun in der Waldseestraße auch eine Schranke gebe, die die Zufahrt im Sommer zum Badesee unmöglich mache. Denn bislang habe es eine Reihe von Autofahrern gegeben, die das Durchfahrtverbotsschild einfach ignoriert hätten.

Erich Notz sprach sich für mehr Sicherheit im Einmündungsbereich Waldseestraße/Dammstraße aus. Er schlug vor, dort einen Verkehrsspiegel zu installieren. Ein anderer Bürger kritisierte die geschwindigkeitshemmende Schwelle im Edelweißweg, die den Stoßdämpfern am Auto nicht guttun würde.

Dazu sagte Janson, dass man diese Schwelle mit Rücksicht auf die in diesem Wohnviertel wohnenden Kinder auf die Fahrbahn aufgebracht habe. Dies sei ausdrücklicher Wunsch der Eltern gewesen. Janson empfahl, die Bewohner zu befragen, ob ein Abbau der Schwelle gewünscht wird.