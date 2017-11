2017-11-16 07:00:00.0

Kellmünz Mit deutschem Rock auf Erfolgskurs

Die vier Jungs der Band „Dirtpipe Princess“ präsentieren am Freitag ihr erstes Musikalbum. Sie schreiben ihre eigenen Songs und singen in ihrer Landessprache. Von Armin Schmid

Mit dem Musikstil „Alternative Rock“ baut sich die ambitionierte Band „Dirtpipe Princess“ zurzeit eine wachsende Fangemeinde auf. Gleich in vielerlei Hinsicht unterscheidet sich die im Jahr 2016 gegründete Bandformation von anderen Rockbands. So verstehen sich beispielsweise der Sänger und Bassist Fabian Kirchinger, Leadgitarrist Emanuel Anwander, Drummer Joshua Mayer und Felix Schreiber (Sänger und Gitarrist) nicht als Coverband, sondern sie wollen sich mit Eigenkompositionen etablieren. Jetzt bringen die jungen Musiker aus dem Raum Illertissen und Memmingen ihr Debütalbum „Welcome to Frankfurt“ heraus.

Die Präsentation des Tonträgers findet am morgigen Freitag, 17. November, im Grünen Haus in Memmingen statt. Start ist um 21 Uhr mit dem Auftritt der Kellmünzer Rockband „Killswitch“. Gegen 22 Uhr betreten dann die Jungs von „Dirtpipe Princess“ die Bühne.

Besonders ist auch, dass die engagierten Musiker mit deutschsprachigem Rock ihre Erfolge feiern wollen – und nicht, wie viele andere Bands, auf Englisch singen möchten. Dabei teilen sie eine Leidenschaft: Sie wollen „geile Musik“ machen. Und das, wie Manu Anwander berichtet, möglichst vielseitig: Von Punk über klassischen Rock, bis hin zu Blues und Pop soll für eine breite Fangemeinde und jeden Geschmack etwas dabei sein.

An Erfolgserlebnissen mangelt es der jungen Band nicht. Mittlerweile haben die vier Musiker mit ihrem energiegeladenen, deutschsprachigen Alternative Rock bereits zahlreiche Bühnen in ganz Süddeutschland gerockt. Vor Kurzem erreichten die Vier im Regionalfinale des deutschlandweiten SPH-Bandcontest in München den dritten Platz, nachdem sie sowohl die Vorrunde als auch das Stadtfinale in Königsbrunn gewonnen hatten.

„Wir haben von Beginn an eigene Songs geschrieben“, sagt der Kellmünzer Fabian Kirchinger. Dabei haben die vier jungen Männer mit dem Song „Frankfurt“ gleich einen Hit gelandet.

Nach und nach sind mehrere Songs dazugekommen und mittlerweile sind die musikalischen Neuschöpfungen produziert und auf CD gebrannt.