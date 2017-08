2017-08-30 15:00:00.0

Babenhausen Neues Hotel öffnet im Fuggermarkt

Im und am ehemaligen Fahrenschonhaus wird zur Zeit noch fleißig gearbeitet. Denn schon am Freitag feiert das Gästehaus mit besonderen Konzept Premiere. Von Felicitas Macketanz

Der Feinschliff fehlt noch, aber dass aus dem grünen Gebäude in der Tirolerstraße 2 in Babenhausen – dem ehemaligen Fahrenschonhaus – nun ein Hotel wurde, ist durchaus erkennbar. 14 Zimmer, alle um die 24 Quadartmeter groß, jedes ausgestattet mit Mini-Küche, Kühlschrank, Bad, Fenstern und Geschirr – das versteckt sich hinter dem BA Hotel. Am Freitag werden bereits die ersten Gäste erwartet.

Die Mindelheimer Wohn-Baugesellschaft ist Eigentümer des Hauses. Gemietet hat es auf unbestimmte Zeit Carolin Zechbauer. Sie ist die Geschäftsführerein der WMM Hotel Betriebs GmbH in Mindelheim. Der Standort Babenhausen sei von Anfang an geplant gewesen, sagt sie. Die Idee kam aber von der Wohn-Baugesellschaft. „Es ist auch schön hier“, so Zechbauer. Der Vorteil am Fuggermarkt sei die hohe Nachfrage an Zimmern, so die Unternehmerin. „Unser Konzept ist perfekt für ein kleines Örtchen. Wir möchten dazu beitragen, dass es hier in der Nähe etwas Schönes gibt.“

Anders als in vielen Hotels, werden im BA Hotel in Babenhausen keine Schlüssel vergeben, sondern Nummern, die via Kurznachricht an die Handynummer oder E-Mail-Adresse des Kunden geschickt werden. „Wir haben keine Schlüssel, sondern ein Touchfeld mit PIN-Eingabe“, erklärt Zechbauer. So könnten die Kunden ab 15 Uhr ganz individuell einchecken. Eine Rezeption spart sich Zechbauer mit dieser Idee in ihrem Hotel ein.

Gebucht werde über die eigene Homepage, sagt sie, oder über verschiedene Anbieter, die das BA Hotel auf ihrer Internetseite präsentierten. Alles läufe über das Internet ab. „Das kann man sich vorstellen wie in einem Onlineeinkaufskorb“, sagt die Unternehmerin. Der Kunde gebe seine An- und Abreisedaten ein und könne direkt buchen – natürlich nur, wenn das entsprechende Zimmer frei ist. Auch die Bezahlung laufe über das Internet ab. „Wir bieten aber eine Notfall-Telefonnummer an, falls jemand Hilfe benötigt.“ Zur Not, könne in Ausnahmefällen manuell gebucht werden, erklärt Zechbauer.

Es ist bereits ihr zweites Hotel. In Mindelheim hat die WMM Hotel Betriebs GmbH bereits ein MN Hotel errichtet, in Kulmbach ist ein weiteres geplant, genau wie beispielsweise in Leipheim, Aichstetten oder Rain am Lech. „Wir möchten insgesamt neun Hotels eröffnen“, sagt die Geschäftsführerin. Das Besondere sind dabei nicht nur die PIN-Nummern für die Zimmer oder die ausschließliche Onlinebuchung, sondern auch die Tatsache, dass das Hotel kein Frühstück anbietet. Dafür ist jeder Raum mit Küchenzeile samt Kühlschrank ausgestattet. „Das ist für Selbstversorger“, sagt Zechbauer, die dabei vor allem an durchreisende Monteure, Geschäftsleute aber auch kurzentschlossene Urlauber denkt. In Mindelheim funktioniere das bisher gut. „Unsere 21 Zimmer in Mindelheim sind zu 95 Prozent voll ausgelastet“, sagt die 32-Jährige. „Das hoffen wir natürlich für Babenhausen auch. Das Haus ist am 1. September schon voll.“

Bürgermeister Otto Göppel freut sich, dass das ehemalige Bauernhaus, welches die vergangenen Jahre leer stand, nun endlich einen Nutzen bekommt. „Die Nachfrage in Babenhausen ist groß“, sagt er. Im Fuggermarkt gebe es sonst nur noch private Übernachtungsmöglichkeiten, so der Rathausschef. „Ich bin froh, dass man jetzt diese neuen Übernachtungsmöglichkeiten hat.“

Die Marktgemeinderäte diskutierten bereits im vergangenem Jahr über das Online-Hotel im ehemaligen Fahrenschonhaus (wir berichteten). Schon damals sprach der Bürgermeister von einer positiven Wendung rund ums Rössle. Mit der Eröffnung am Freitag wird nun ein weiterer Leerstand in Babenhausen gefüllt.