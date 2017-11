2017-11-03 00:36:11.0

Projekt Pläne für bezahlbaren Wohnraum in Illerberg abgesegnet

Der Stadtrat stimmt dem Vorhaben an der Schützstraße zu. 2018 soll mit dem Bau begonnen werden Von Madeleine Schuster

Wer sich in der Region ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Immobilien sind vielerorts gestiegen – der Ruf nach bezahlbarem Wohnraum wird deshalb immer lauter. Einige Städte und Gemeinden reagieren und investieren in Projekte, die einkommensschwachen Familien ein Zuhause schaffen.

Auch in Vöhringen steht das Thema bezahlbarer Wohnraum schon seit längerer Zeit auf der Agenda, sagt Timo Söhner vom Stadtbauamt. Konkrete Bauvorhaben habe es bislang allerdings nicht gegeben. Mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses in der Schützstraße in Illerberg soll sich das nun ändern. Der Stadtrat hat den Plänen für das Wohnprojekt kürzlich zugestimmt. Damit, schätzt Söhner, könnte bereits im späten Frühjahr 2018 mit dem Bau der ersten Wohnungen begonnen werden.

Entstehen soll auf einer knapp 1700 Quadratmeter großen Fläche, wie berichtet, ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus mit 17 barrierefreien, unterschiedlich großen Wohnungen. Überlegungen, im Obergeschoß Mansardenwohnungen zu errichten, seien laut Bürgermeister Karl Janson vom Tisch.

Das Grundstück, auf dem der günstige Wohnraum entsteht, gehört der Stadt, die auch die Finanzierung stemmt. Unterstützung erhält sie dabei vom Freistaat. Die Kommune will auf den sogenannten „Wohnungspakt Bayern“ zurückgreifen – ein Maßnahmenpaket des Innenministeriums. Insgesamt stehen in ganz Bayern 2,6 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung zur Verfügung.

In Vöhringen rechnet man bei den Baukosten, nach Angaben von Söhner, mit einer Förderung von 30 Prozent. Wie hoch die Gesamtkosten für das Bauvorhaben an der Schützstraße ausfallen, sei derzeit noch nicht absehbar. Söhner rechnet aber damit, dass sie höher ausfallen werden, als die im Haushalt bislang für den Bau von Sozialwohnungen eingeplanten 1,2 Millionen Euro. Nachdem der Stadtrat den Entwürfen zugestimmt hat, sei der nächste Schritt nun, Bau- und Förderantrag zu stellen.