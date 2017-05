2017-05-16 13:00:00.0

Babenhausen Prost – Mord – Mahlzeit

Beim Krimidinner in Babenhausen gab es nicht nur ein Vier-Gänge-Menü, sondern auch jede Menge flotter Sprüche, kabarettistische Einlagen – und eine Leiche. Von Claudia Bader

Am Fuß der Kellertreppe des Gasthauses Rössle liegt eine Leiche. Die Besucher in den Gasträumen sehen sie zwar nicht, werden aber von Anfang an in die Ermittlungen von Kommissar Räcks – besser gesagt, die seiner Mutter Rose – eingebunden. Sie erfahren, dass der Ermordete Heinz Hammer hieß und Vorsitzender des „Liederkranzes Kirchhaslach“ sowie des Zuchtvereins „Hühnerklein“ Greimeltshofen war, der mit seinem „Annaberger Haubenstrupphuhn“ erfolgreich war.

Beim Krimidinner „Prost-Mord-Mahlzeit“ konnte jeder seinem kriminalistischen Spürsinn freien Lauf lassen. Die im Rahmen der Babenhauser Kulturtage organisierte besondere Veranstaltung verwöhnte die zahlreichen Besucher nicht nur mit einem Vier-Gänge-Menü, sondern auch mit knisternder Spannung sowie Kabarett vom Feinsten.

Krimiautor Jürgen Seibold und Kabarettistin Gesa Schulze-Kahleyß sind ein harmonisches Team, das sein Publikum sowohl in Einzelauftritten als auch im Zusammenspiel fesselte. Problemlos schlüpften die beiden von einer Rolle in die nächste, zum Beispiel in die der russischen Spülhilfe Tamara, die Porzellan liebt, aber mit Männern kein Glück hat. Da sie im Spülschaum die Zukunft lesen kann, sprühte sie diesen auf den kahlen Hinterkopf eines Besuchers, den sie als „erotische Freifläche“ sah. Auch als spürsinnige Kommissarin-Mutter, die wie die legendäre Miss Marple ermittelt, sowie als Polizistin in Uniform der baden-württembergischen Polizei, gelang es Gesa Schulze-Kahleyß spielerisch, das Publikum mit einzubeziehen. Der einigen Besuchern bereits von einer Krimilesung im Vorjahr bekannte Autor Jürgen Seibold strapazierte die Lachmuskeln des Publi-kums ebenfalls gewaltig.

Nachdem er als Vorsitzender des Greimelts-hofer Hühnerzuchtvereins Heinz Hammer von den Vorzügen des „Annaberger Haubenstrupphuhns“ geschwärmt hatte, zeigte er sich auch als Hammers Assistent „Herbertle“ – der dem Schnaps in seiner Flasche einfach nicht widerstehen kann – voll in seinem schauspielerischen Element. Ebenso gekonnt spielte er den mit seinem Moped von der Polizeiinspektion Memmingen antuckernden Kommissar Räcks und improvisierte mit blonder Perücke Hammers schwangere Geliebte Gabi Schwämmle.

Dass diese nur jeweils von den einzelnen Menü-Gängen unterbrochene Ermittlung des Mörders die Zuschauer begeisterte, lag vor allem daran, dass die Besucher in zwei Gasträumen am laufenden Band mit einbezogen wurden.

Sowohl mit dem als „Liederkranz Kirchhaslach“ gemeinsam ange-stimmten Volkslied „Aufm Wasa graset d’Hasa“ als auch in Einzeltexten wie zum Beispiel „I bin dr Matteis und i ess keine Eier“ und „I sag gar nix mehr“ oder – ganz improvisatorisch – als Ehefrau des Opfers.

Die im Raum stehende Frage, welche der skurrilen Personen den Vorsitzenden des Zuchtvereins Hühnerklein Greimeltshofen ermordet hat, hielt die Spannung bis zum Schluss. Und erst zum Ende des ebenso schmackhaften Abends hatten einige Besucher die russische Spülfrau Tamara als Mörderin entlarvt.