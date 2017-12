2017-12-27 07:00:00.0

Babenhausen Schöne Stunden in Gemeinschaft

Der Babenhauser Verein „Bürger umsorgen Senioren“ bringt am Abend vor dem Weihnachtsfest alleinstehende Menschen zusammen. Wie in diesem Jahr gefeiert wurde. Von Claudia Bader

Von den sorgfältig gefalteten Servietten lachen lustige, von weißer Bart- und Haarpracht umrahmte Nikolausgesichter. Speisekarten auf den festlich gedeckten Tischen sind mit Rentierköpfen dekoriert. Stimmungsvoller Kerzenschein und zarte weihnachtliche Klänge von Akkordeon und Violine zaubern eine feierliche Stimmung. In dieser Atmosphäre fühlen sich die Senioren, die sich zum Heilig-Abend-Event des Vereins „Bürger umsorgen Senioren“ (BuS) eingefunden haben, spürbar wohl. „Hier kann man es sich richtig gut gehen lassen und ist nicht allein“, freut sich eine 83-Jährige.

Rund 20 Senioren aus Babenhausen, Klosterbeuren, Egg und Kettershausen verbringen den Vorabend des Weihnachtsfestes auf diese Weise in Gemeinschaft. „Nicht nur in Alltagssituationen ist unsere Seniorengemeinschaft um das Wohlergehen der älteren Bürger aus dem Fuggermarkt und den umliegenden Gemeinden bemüht“, sagt BuS-Vorsitzender Manfred Lingens. Deshalb veranstalte der Verein bereits seit seiner Gründung vor fünf Jahren ein kostenloses Fest, an dem auch Nichtmitglieder teilnehmen können. „Für alte Menschen, die nicht mehr mobil sind oder von Angehörigen hergebracht werden können, haben wir auch heuer einen Fahrdienst organisiert.“

Jeder der nach und nach eintreffenden Gäste wird von Lingens und seiner Stellvertreterin Karin Smiley persönlich willkommen geheißen und an einen freien Platz geführt. Um auch dieser Feier am Heiligen Abend eine ganz individuelle Note zu geben, trägt der Vorsitzende zur Eröffnung selbst gereimte besinnliche Gedanken zur Weihnachtszeit vor. Da sich viele Senioren bereits von früheren Veranstaltungen oder regelmäßigen Treffen kennen, hört man von den Tischen bald fröhliche Gespräche und Lachen. „Meine Freundinnen und ich sind bereits zum fünften Mal dabei“, sagt eine rüstige 84-jährige Frau. „Meine Tochter wohnt mit ihrer Familie in rund 200 Kilometern Entfernung und kommt erst an den Feiertagen zu Besuch.“ Auch ihrer Tischnachbarin ist die Reise zu den Angehörigen zu anstrengend. „Wenn man keine Familie oder Verwandte in der Nähe hat, ist diese Feierstunde die ideale Gelegenheit, am Heiligen Abend nicht allein zu sein.“

Auch wenn man verwitwet ist, dürfe man sich auf keinen Fall verkriechen, sagt eine Rentnerin. „Man kann Weihnachten auch unter Gleichaltrigen verbringen. Denn wenn man derselben Generation angehört, verbinden einen viele Erfahrungen sowie Erlebnisse aus der Kinder- und Jugendzeit.“ Ihre in Norddeutschland lebende Tochter habe sie bereits zu ihrem 97. Geburtstag Anfang Dezember besucht, erzählt eine rüstige Seniorin. Da sie sich während der Woche noch ganz allein versorge, nutze sie das Angebot, sich am Heiligen Abend mit einem Vier-Gänge-Menü verwöhnen zu lassen.

Diese Gelegenheit schätzt auch ihr Tischnachbar aus Klosterbeu-ren. „Morgen bin ich dann bei der Familie meiner Nichte eingeladen“, sagt der alleinstehende 89-Jährige. „Eigentlich gehöre ich wegen meiner Erkältung ins Bett“, verrät eine am gleichen Tisch sitzende alte Dame. „Aber ich habe mich schon so auf den Abend gefreut, dass ich nicht absagen wollte.“ Und als die Gemeinschaft in die vom Instrumentalensemble intonierten Weihnachtslieder einstimmt, singt sie trotz leicht heiserer Stimme leise mit.