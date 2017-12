2017-12-04 00:33:54.0

Sicherheit Streudienst in der „Porschekurve“

Babenhauser Unternehmen soll gefährliches Straßenstück räumen dürfen

An die Verkehrsunfälle in der sogenannten „Porschekurve“ auf der Straße zwischen Babenhausen und Oberroth hat kürzlich in einer Sitzung des Marktrats das Ratsmitglied Peter Miller erinnert. Jene hätten sich bei schneeglatter Fahrbahn ereignet. Er kritisierte, dass in diesem gefährlichen Bereich der Staatsstraße meist erst zwischen 8 und 9 Uhr morgens geräumt und gestreut werde. Zu diesem Zeitpunkt sei der „Hauptberufsverkehr aber schon rum“.

Miller sagte, es sei nicht nachvollziehbar, dass ein Räumdienstunternehmen aus Babenhausen dort nicht räumen dürfe. Die Firma fahre zwar bei Schneefall- und Glatteiseinsätzen auf dieser Straße. Allerdings beginne der Räumdienst des Unternehmens erst an der Landkreisgrenze, also im Bereich des „Weiberzora“ an der Abzweigung von der Staatsstraße in Richtung Osterberg. Miller bat Bürgermeister Otto Göppel darum, nochmals bei der zuständigen Verkehrsbehörde vorstellig zu werden. Bis jetzt habe diese Anregung, die Miller schon einmal im Januar geäußert hatte, noch keine Wirkung gezeigt. (fs)