2017-11-08 07:03:00.0

Unterallgäu Studie: So spitze ist das Unterallgäu

Der Landkreis soll deutschlandweit die beste Region zum Leben und Arbeiten sein. Nach welchen Kriterien das Ranking erstellt wurde. Von Sandra Baumberger

Wenn das kein Erfolg ist: Vor sieben Jahren landete das Unterallgäu bei einer Studie des Magazins Focus Money, bei der die wirtschaftliche Stärken und Perspektiven von 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht wurden, noch auf Platz 60. Drei Jahre später, also 2013, hatte sich das Unterallgäu bereits auf Platz 31 vorgearbeitet, 2016 schließlich sogar aufs Podest: Nach München und Pfaffenhofen an der Ilm belegte der Landkreis den dritten Platz. Und nun das: Eine neue Rangliste von finanzen100.de weist das Unterallgäu als die Region in Deutschland aus, in der es sich am besten leben und arbeiten lässt.

Für die Liste wurden 400 Landkreise und kreisfreie Städte in fünf Kategorien bewertet. Jede Region konnte insgesamt maximal 500 Punkte erhalten. Das Unterallgäu liegt mit 385 Punkten knapp vor dem Landkreis Günzburg (383 Punkte). Gewertet wurden Finanzielles, Jobchancen, Mieten und Attraktivität. Um die Löhne zu bewerten, wurde die Höhe des durchschnittlichen Bruttojahreseinkommens je Arbeitnehmer im Jahr 2015 herangezogen. Im Unterallgäu lag das laut den Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bei 41100 Euro. Aus derselben Quelle stammt die Bewertung des Einkommens: Hier zählten die Höhe des verfügbaren Einkommens je Haushalt und Jahr. Je größer, umso mehr Punkte erhielt die Region. Für den Landkreis weist die Statistik ein verfügbares Einkommen in Höhe von 23573 Euro pro Jahr aus.

Um Aussagen über die Jobchancen zu treffen, wurden die Arbeitslosenquoten der 400 Regionen im September 2017 verglichen. Je niedriger die Quote war, desto mehr Punkte wurden vergeben. Da das Unterallgäu mit 1,7 Prozent die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Deutschlands vorweisen kann, punktete der Kreis entsprechend.

Für die Bewertung der Mieten war der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter im September 2017 maßgeblich. Die Regionen erhielten umso mehr Punkte, je günstiger die Miete ist. Im Unterallgäu lag der Durchschnittspreis bei 7,48 Euro pro Quadratmeter.

In der Kategorie Attraktivität zählte, wie viele Menschen die Region in den vergangenen zehn Jahren verlassen haben und wie viele zugezogen sind. Je stärker der Zuzug, desto mehr Punkte gab es. Während im Zollernalbkreis (Baden-Württemberg) – in der Liste immerhin auf Platz zehn – 2,1 Prozent der Bewohner weggezogen sind, kann sich das Unterallgäu über eine Zuzugsrate von 3,6 Prozent freuen. Noch höher ist der Zuzug mit fünf Prozent in Landsberg (Platz 12) und mit 9,1 Prozent in Kempten (Platz 11).

Auf dem letzten Platz des Rankings landeten übrigens der Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) und Ostprignitz-Ruppin, die es beide nur auf je 111 Punkte bringen.

Bei vorangegangenen Untersuchungen von Focus Money waren die Kategorien Wachstum/Jobs, Produktivität/Standortkosten, Einkommen/Attraktivität, Sicherheit/Lebensqualität sowie Firmengründungen ausschlaggebend. Dabei hatte sich stets ausgewirkt, dass das Unterallgäu besonders sicher ist – im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West belegt es auch hier den ersten Platz.

Wem das alles zu rosig erscheint: Der Prognos-Zukunftsatlas 2016 listet das Unterallgäu lediglich auf Rang 115. An der Spitze steht hier der Landkreis München. Gewertet wurden die Dynamik, also wie sich der Kreis im Zeitverlauf entwickelt hat, die Stärke, quasi der Ist-Zustand, sowie Demografie, Arbeitsmarkt, Innovation und Wohlstand. Das Unterallgäu punktet in den Bereichen Arbeitsmarkt und Dynamik. Am schlechtesten schneidet es beim Wohlstand ab. Der bei finanzen100.de Zweitplatzierte Landkreis Günzburg liegt bei Prognos vor dem Unterallgäu auf Platz 102.