2017-06-09 18:00:00.0

Illertissen Vorbereiten auf den großen Sprung

Am Wochenende finden die Süddeutschen Meisterschaften im Formationsspringen statt. Was geboten ist. Von Franziska Wolfinger

3200 Meter über dem Boden: Fünf Personen stürzen sich aus dem blauen Flugzeug. Dann folgen 35 Sekunden freier Fall. Solange haben die Teilnehmer bei Fallschirmsprung-Wettbewerben Zeit, ihre Figuren zu zeigen.

Zum ersten Mal findet dieses Wochenende die Süddeutsche Meisterschaft im Vierer-Formationsspringen in Illertissen statt. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom örtlichen Fallschirmsportverein Paranodon, der die Meisterschaft in seinen Vereins-Cup integriert hat. Die Veranstaltung ist nach der deutschen Meisterschaft der zweitgrößte Fallschirm-Wettbewerb im Land. Es nehmen auch Schweizer Mannschaften teil. Süddeutscher Meister werden können sie zwar nicht, dafür aber den Paranodon-Cup gewinnen.

ANZEIGE

Auch für Zuschauer werde das ganze Wochenende etwas geboten sein, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Trögele. Bei 16 teilnehmenden Teams werde es kaum Pausen geben. Denn jede Mannschaft muss zehn Mal springen. Los geht es an beiden Tagen um jeweils 9 Uhr. Am Samstag endet der Wettbewerbstag wohl erst bei Sonnenuntergang, sagt Trögele. Wenn dann alles nach Plan läuft, findet am Sonntag um 17 Uhr die Siegerehrung statt.

Zuschauer können die Formationen, die vor dem Öffnen des Fallschirms in mehr als 1000 Metern Höhe gebildet werden, mit bloßem Auge kaum erkennen. Dafür hat Trögele im Flugzeughangar des Vereins eine Art Mini-Kino vorbereitet. Dort zeigt er den Zuschauern die Videos, die von den verschiedenen Sprüngen gemacht werden. Denn in jedem Team springt auch ein Kameramann mit, der die Formationen für den Schiedsrichter am Boden filmt. „Die Übertragung kann leider leider nicht live sein“, sagt Trögele. Etwa eine Viertelstunde Zeitverzögerung muss das Publikum in Kauf nehmen, bis die Videos am Computer eingespielt sind. Draußen die Landung der Springer zu beobachten, sei aber auch interessant. Oder sich einfach auf dem Gelände umzusehen. In der Gaststätte am Flugplatz werden Getränke, Kuchen und warme Gerichte angeboten.

Beim Formationsspringen ist das Ziel für die Mannschaften, eine Reihe von sechs ausgelosten Figuren innerhalb von 35 Sekunden so oft wie möglich zu zeigen. Zu den guten Mannschaften gehört, wer ab zehn Figuren schafft. Wobei das auch auf den Schwierigkeitsgrad der Figuren ankommt. Die Mannschaften sind schon am Freitag für Probesprünge angereist. Das ist nötig, weil sich die Flugzeuge, aus denen gesprungen wird, unterscheiden. Manche haben die Tür links, andere rechts. Auch auf die Geschwindigkeit müsse man sich einstellen, sagt Trögele.

Weil es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden wegen des Fluglärms gab, hat der Verein seine Maschinen aufgerüstet. Die Lärmbelastung liege jetzt bei nur noch 69 Dezibel. Trögele sagt, das sei leiser als beispielsweise ein Mofa.