Illertissen/Au Wenn das Weihwasser gefriert

In der alten Auer Kirche ist es so kalt, dass die Gottesdienste ausgesetzt wurden. Während die Bauarbeiten am neuen Gotteshaus voranschreiten, müssen die Gläubigen nun ausweichen Von Jens Carsten

So kalt, dass es klirrt: In der alten Auer Kirche ist das Weihwasser gefroren. In dem Gotteshaus finden bis auf Weiteres keine Messen statt.

Ein eisiger Wind pfeift um die alte Kirche in Au, als Pfarrer Andreas Specker die Klinke am hölzernen Portal herunterdrückt. Mit einem Knacken springt die Tür auf und gibt den Blick frei in das malerische Innere des jahrhundertalten Gotteshauses. „Richtig schön“, sagt Specker, der Stirnband, dicke Jacke und Handschuhe hier drinnen lieber anbehält. Und die Tür macht er auch nicht zu: „Das ist gerade egal.“ Denn in der Kirche sei es in diesen Tagen eben „genauso kalt wie draußen“. Während er das sagt formt der Atem beim Sprechen kleine Wölkchen in der klirrenden Luft. Es ist so frostig, dass kürzlich alle Gottesdienste in der alten Kirche abgesagt wurden.

Temperaturen um den Gefrierpunkt seien schon vor Tagen im Altarraum gemessen worden, sagt der Pfarrer. Und klopft wie zum Beweis an den Kessel mit dem Weihwasser. Der Inhalt bleibt völlig regungslos. „Gefroren.“ Im Gotteshaus lasse es sich sogar in dicker Wintergarderobe nicht lange aushalten. Ein Problem: Denn weil die neue Kirche gegenüber aktuell saniert wird und einer Baustelle gleicht, war die „alte“ zunächst als Ersatz ins Auge gefasst worden. Während der Umbauten sollten die Gottesdienste dort stattfinden. Doch daran ist aktuell nicht zu denken: „Das können wir niemandem antun“, sagt Specker. Schon bevor zweistellige Minusgrade geherrscht haben, hätten einige Auer angekündigt, im Winter nicht mehr in die Kirche kommen zu wollen. Und nun steht fest: Bis auf Weiteres werden in dem Gebäude keine Gottesdienste mehr stattfinden. Die Katholiken aus Au müssen in die umliegende Kirchen ausweichen, sagt Specker. Die meisten kämen nach St. Martin in Illertissen, einige nach Betlinshausen. Das wird wohl noch eine Weile so weitergehen: Der Winter bleibt kalt – und die Arbeiten an der neuen Kirche dauern an.

Ortswechsel: Drüben lässt sich bereits erahnen, wie das Gotteshaus im Inneren nach dem Umbau aussehen wird. Pfarrsaal, Büro und die Kirche selbst sind dort künftig unter einem Dach. Der Kirchenraum ist hell und hoch. Und ziemlich leer. Kabel verlaufen über den Boden, aus einem Radio kommt Musik, Arbeiter verputzen die Wände. Eine kreisrunde Erhöhung markiert den Platz, wo sich einmal der Altar befinden wird. Der Saal sei wichtig als Treffpunkt für die aktive Auer Kirchengemeinde, sagt Pfarrer Specker. Die hat üblich viel vor: Seniorentreffen, Veranstaltungen für Jugendliche, Fastenessen und Kaffeekränzchen zum Faschingsumzug.

Im Außenbereich der Kirche soll sich einiges tun: Parkplätze werden angelegt und eine wird Mauer aufgestellt, die den Blick auf die Stellflächen vom Kirchenraum aus verdecken soll. Angedacht sei ein Platz zwischen den beiden Kirchen. Dieser hat aus Sicht des Pfarrers das Potenzial, zu einem Treffpunkt für die Auer werden.

Die will der Pfarrer möglichst schnell an die neue Kirche gewöhnen – und die Gläubigen ins Haus holen: Deshalb findet am Sonntag, 5. März, ein Gottesdienst in dem im Umbau befindlichen Gebäude statt. Danach gibt es ein Fastenessen. „Die Leute sollen sich alles in Ruhe ansehen können und ihre Fragen stellen“, sagt Specker. Auch die Architekten sollen mit von der Partie sein. Es gehe darum, den Gläubigen zu vermitteln, was im Gotteshaus und außen herum so alles passiert. Schließlich soll die Kirchengemeinde ihr neues spirituelles Zentrum ins Herz schließen. Bisher seien nur wenig Spenden für den Umbau eingegangen, sagt der Geistliche. „Das ist eher außergewöhnlich.“ Bei dem Gottesdienst und dem Tag der offenen Tür auf der Baustelle wolle man zeigen, „dass es sich lohnt und dass es schön wird“.

Vereinzelt sei schon Kritik geäußert worden, sagt Specker. Etwa am Aussehen der in den 1970er Jahren erbauten und nun während der Sanierung bis auf die Betonpfeiler abgebauten Kirche. Man sprach verächtlich von einer Fabrikhalle. Allerdings sei das mitten im Rohbau gewesen, sagt Specker, der zuversichtlich ist, für die Baukosten von rund 3,2 Millionen Euro „ein tolles Gebäude“ für die Auer zu bekommen. Von einem „Prunkbau“ – auch das war zu hören – könne allerdings keine Rede sein. „Luxus haben wir hier nicht, das wird definitiv ein Zweckbau“, sagt der Pfarrer.

Im Oktober soll alles fertig sein und die „neue neue Kirche“ mit einem großen Fest eröffnet und vom Augsburger Bischof geweiht werden. Ihre alte Kirche werden die Auer wohl schon früher zurückbekommen: Aktuell ist vorgesehen, dort ab März wieder Gottesdienste abzuhalten. Falls die Temperaturen frühlingshafter sind. Und das Weihwasser aufgetaut ist.