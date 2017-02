2017-02-27 12:11:00.0

Vogelgrippe Vogelgrippe: Entenfüttern ist Gefahr für Mensch und Tier

Trockenes Brot ist gefährlich für Wildvögel - eigentlich vertragen sie den "Abfall" der Menschen nicht, sagt ein Experte. Warum das Verbot derzeit doppelt Sinn macht. Von Thomas Wunder

Reinhard Skobrinsky ist als Fischer viel am Lech in Landsberg unterwegs. Dabei interessiert sich der Stadtrat nicht nur für Barben, Forellen oder Hechte, sondern auch für die Wildvögel, die dort leben. Und eine Sache stößt ihm seit Jahren sauer auf: Dass trotz Hinweisschildern Schwäne oder Enten immer noch mit trockenem Brot oder Semmeln gefüttert werden.

Der „Abfall“ der Menschen gefährde die Tiere, weil sie ihn eigentlich nicht vertragen. Und in Zeiten der Vogelgrippe sollte man den Vögeln sowieso nicht zu nahe kommen.

ANZEIGE

Futterreste können Vögel krank machen - und sie sogar töten

Dr. Michael Veith ist der Leiter des Veterinäramts in Landsberg. Auch er sagt, dass es nicht notwendig ist, Wildvögel zu füttern. An der Karolinenbrücke, gleich am Beginn des Englischen Gartens, wird auf einem im Wasser stehenden Schild erklärt, warum das Futter der Menschen den Tieren eher schadet, denn hilft. Unter anderem faulende Futterreste könnten zum Erkranken der Vögel bis hin zum Vogelsterben führen. Selbst während der Kälteperioden gebe es in den Gewässern ausreichend Nahrung, wie zum Beispiel Wasserpflanzen, Schilf, Wasserlinsen, Insekten, Krebstiere sowie Schnecken und Würmer.

Nach Meinung von Michael Veith sollte derzeit auch noch aus einem anderen Grund auf die Fütterung von Wasservögeln verzichtet werden. Schließlich könnten Menschen mit einem möglicherweise mit der Vogelgrippe infiziertem Tier oder dessen Kot Kontakt haben. Selbst wenn Wildvögel nicht direkt berührt werden, sei es ratsam, die Schuhe zu reinigen, da die Tiere in der Regel auf den Boden koten. Über die Schuhe könnte das Virus unbewusst weiterverbreitet werden.

Bislang wurden im Landkreis 31 tote Wildvögel gefunden und bei acht von ihnen das Virus H5N8 nachgewiesen. Die zuletzt am Lech entdeckten drei Schwäne sind aus einem anderen Grund verendet, wie Michael Veith sagt. Das hätten die Untersuchungen am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim ergeben. Auch wenn es im Landkreis, wie in Südbayern auch, zuletzt keine Fälle von Vogelgrippe gab, sieht der Leiter des Veterinäramts keinen Grund, die Stallpflicht für Geflügel zu lockern. Eine „Insellösung“ sei nicht möglich. Ganz Europa sei von der Geflügelpest betroffen.

Und so müssen private und gewerbliche Geflügelhalter weiterhin ihre Tiere vor Kontakt mit Wildvögeln schützen. Viele von ihnen würden mittlerweile mit dem Gedanken spielen, sich eine Voliere zuzulegen. Es gibt aber offenbar auch viele Geflügelbesitzer, die ihre Tiere zumindest kurzfristig ins Freie lassen. Im Schnitt zwei Mal pro Woche erhalten Veith und seine Kollegen Mitteilungen, dass gegen die Stallpflicht verstoßen wird. Wer seine Tiere ins Freie lasse, riskiere eine Ansteckung mit dem Virus. „Wenn die Seuche ausbricht, sind alle anderen Geflügelhalter im Umkreis betroffen“, sagt Michael Veith.

Geflügelhalter wehren sich gegen die Stallpflicht

Dennoch, immer mehr Geflügelhalter aus dem Landkreis wehren sich gegen die Stallpflicht. Einige von ihnen haben sich dem Aktionsbündnis Vogelfrei angeschlossen. Auf der Internetseite dieses bundesweiten Aktionsbündnisses ist zu lesen, dass es sich dabei um eine ständig wachsende Gruppe von Menschen handelt, die die Aufstallpflicht hinterfragen und nicht mehr bereit sind, sinnlosen Massentötungen zuzusehen. Das Vogelgrippevirus sei in nur vergleichsweise wenigen Fällen bei Wildvögeln gefunden worden. Zudem sei bislang weltweit keine Infektion des Menschen mit H5N8 nachgewiesen worden. Für das Bündnis genug Gründe, die Stallpflicht wieder aufzuheben.

Lesen Sie dazu auch:

Vogelgrippe-Risiko bleibt weiter hoch Nahezu täglich werden in Deutschland neue Vogelgrippe-Fälle gemeldet. Experten sprechen von einem bislang nicht gekannten Ausmaß der Seuche. Nun nährt der nahende Frühling Hoffnungen auf ein Abklingen.

Was darf ein Ei aus vorübergehender Bodenhaltung kosten? Wegen der Vogelgrippe müssen viele Eierproduzenten ihre Hühner im Stall halten - und dürfen Eier von Freilandhennen teils nicht mehr als relativ teure Freilandeier verkaufen. Das sorgt für Einbußen. Nun zeigen sich Supermarktketten solidarisch.