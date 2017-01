2017-01-18 04:30:00.0

Tarifstreit Bei Salamander in Türkheim geht es ums Geld

Gewerkschaft fordert im Jubiläumsjahr des Unternehmens aber nicht nur mehr Lohn. Von Markus Heinrich

Salamander in Türkheim wird heuer 100 Jahre alt. Doch zum Auftakt des Festjahres knallen nicht etwa die Champagner-Korken, ganz im Gegenteil. „Katerstimmung im Jubiläumsjahr?“ fragt die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie nach einer Mitgliederversammlung mit etwa 100 Gewerkschaftern.

Die Gewerkschaft fordert für die Salamander-Belegschaft deutlich mehr Geld – und nicht nur das. Seit Dezember sei man deshalb mit der Geschäftsführung im Gespräch, berichtet Verhandlungsführer Torsten Falke. Am späten Montagmachmittag ging er mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit.

Bei der Mitgliederversammlung sei die Entrüstung über das Angebot von Salamander groß gewesen. Das Unternehmen biete 2,5 Prozent mehr Geld auf eine Laufzeit von drei Jahren. Das ist wesentlich weniger als die Gewerkschaft verlangt. Der Hintergrund: Bei Salamander werden die Beschäftigten noch nach dem Tarifvertrag der Schuhindustrie entlohnt. Dabei sei etwa die Salamander Industrie Produkte heute ein reiner Kunststoffhersteller, der „eigentlich den Tarifvertrag für diese Branche anwenden müsste“, sagt Falke.

In Türkheim verhandelt die Gewerkschaft mit den Geschäftsführungen der Salamander Industrieprodukte GmbH (SIP) und der Salamander Bonded Leather GmbH (SBL).

Eine Unternehmenssprecherin bezeichnete den Vorstoß der Gewerkschaft am Montag gegenüber unserer Zeitung als „reine Stimmungsmache“. Die Salamander-Geschäftsführung sei „sehr“ an einem „moderaten Abschluss“ der Tarifverhandlungen interessiert, um künftige und vergangene Investitionen absichern zu können. Mit dem Jahresbeginn endete die Friedenspflicht und Falke kündigt Aktionen an, um den Forderungen der Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen. Auch zum Streik könne jederzeit aufgerufen werden. Die Gewerkschaft verlangt 5,5 Prozent mehr Geld für die Salamander-Belegschaft, zudem mittelfristig den Manteltarifvertrag der Kunststoffindustrie in Bayern.

Investitionen in neue Anlagen am Standort Türkheim seien sicherlich notwendig, das sieht auch Falke so. Hier hätten sich „die Eigentümer auch in der Vergangenheit nicht lumpen lassen“, erkennt er an. „Dennoch ist auch eine Investition in die Belegschaft nun überfällig.“

Die Gewerkschaft BCE vertritt in unserer Region rund 10000 Mitglieder. Salamander beschäftigte zuletzt etwa 1300 Mitarbeiter, davon mehr als 500 in Türkheim.