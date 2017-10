2017-10-14 04:42:00.0

Cannabis im Moos Cannabis bei Pfaffenhausen: Brüder vor Gericht

Eine Wildtierkamera hat Fotos von zwei Männern geschossen. Haben sie das Hanf angebaut? Die Brüder beteuern ihre Unschuld, liefern aber teils abenteuerliche Erklärungen. Von Melanie Lippl

Für jede Menge Gesprächsstoff haben vor zwei Jahren die Bilder gesorgt, die eine Wildtierkamera im Pfaffenhausener Moos aufgenommen hat. Darauf zu sehen: Cannabispflanzen und zwei Männer. Wenige Monate nach der Öffentlichkeitsfahndung war klar, um wen es sich handelt: Jetzt mussten sich die Brüder vor dem Memminger Amtsgericht verantworten. Ihren etwas abenteuerlichen Erklärungen, warum sie zwar dort waren, aber dennoch nichts mit dem Anbau der Drogen zu tun haben, konnte das Schöffengericht um Nicolai Braun keinen Glauben schenken. Und weil es sich bei den letztlich von der Polizei abgeernteten vier Pflanzen um Rauschgift in einer „nicht geringen Menge“ handelt, fiel das Urteil der Kammer entsprechend hoch aus.

Es war im Oktober 2015, abends gegen halb zehn, als die Kamera die heute 47 und 44 Jahre alten Brüder zum ersten Mal fotografierte. Dass sie dort waren, bestreiten die beiden nun, vor Gericht, auch nicht. Wie der Ältere erklärt, habe er die fünf Cannabis-Pflanzen bereits früher zufällig entdeckt. Als er gemeinsam mit seinem Bruder die Geburt dessen Sohnes gefeiert habe, habe ihm der Jüngere nicht geglaubt – und so hätten sich die beiden „aus einer Bierlaune“ heraus im Dunkeln noch auf den Weg ins wenige Kilometer entfernte Naturschutzgebiet gemacht.

Zwei Mal schauten sie am späten Abend vorbei

Mit dem Licht der Handys hätten sie sich die Pflanzen angeschaut und einen 40 Zentimeter langen Stängel abgerissen, um ihn zu teilen. Eine andere Pflanze hätten sie ausgerissen, so der 47-Jährige, um ihre Spuren zu verwischen. Zehn Tage später radelten die beiden Brüder noch einmal dort vorbei, aus Neugier und „einfach um zu schauen, ob jemand draußen ist, dem’s gehört“, so der Ältere – und zwar wieder nach 21 Uhr. Die Pflanzen waren weg, abgeerntet von der Polizei. Die Kamera aber war noch da und hielt ihren Besuch fest.

Der Jüngere der beiden schildert vor Gericht, dass er seinen Teil des Cannabis in einer Tüte aufbewahrt habe – was der Pflanze nicht gut getan habe: Sie verfaulte. Der 47-Jährige erklärt, er habe seinen Teil getrocknet und geraucht. „Aber das hat mir nicht geschmeckt.“ Die Samen, die ebenfalls an dem Stängel waren, habe er aufgehoben, um mit ihnen einen Salat zu garnieren: „Vielleicht hat’s dann die Wirkung“, habe er gehofft. Auf die Idee, nach der Entdeckung der Hanfplantage die Polizei zu rufen, sei er „nicht mal ansatzweise“ gekommen, sagt der ältere Bruder vor Gericht. „Warum sollte ich auch?“

Gemeldet wurde der illegale Anbau der fünf Hanfpflanzen von einem Mitarbeiter der Gemeinde, der das Naturschutzgebiet, das man eigentlich nicht betreten darf, zwei Mal im Jahr pflegt. In den folgenden zehn Tagen observierte die Polizei den Ort und baute die Wildtierkamera auf. Außer den beiden Brüdern war niemand dort. Die Stelle, so schildert es ein Polizist vor Gericht, ist keine, an der man zufällig vorbeikommt oder die man von einem Weg aus sehen könnte – wie es der 47-Jährige zu Beginn der Verhandlung geschildert hat. „Wir selbst haben sie erst entdeckt, als wir direkt vor den Pflanzen standen“, erinnert sich der Beamte.

Diese Aussage ist nur einer von vielen Punkten in der Verhandlung, der gegen die Brüder spricht. Wann und wie der Ältere die Pflanzen entdeckt haben wollte, wird nicht klar: Da heißt es einmal, er habe sie beim Spazierengehen gesehen, dann ist vom Angeln die Rede, dann vom Mountainbiken. In der Frage, wann sie den Stängel aufgeteilt haben, widersprechen sich die Brüder.

Bei einer Durchsuchung im Haus des 47-Jährigen fand die Polizei drei Tütchen mit Cannabissamen – eines davon mit frischeren, hellgrünen Samen und eines mit einem holländischen Aufdruck – und zudem einige Utensilien zum Drogenkonsum. Vor Gericht sagt der Mann, er habe die Sachen „vor 15 Jahren im Safe im Hotelzimmer beim Skifahren“ entdeckt und mit nach Hause genommen. Trotz mehrerer Umzüge lagerten die Hilfsmittel, von denen der 47-Jährige „nie bewusst gewusst“ haben will, dass sie noch da sind, nicht in einem Karton, sondern in der Theke im Partykeller. Wie der Polizist vor Gericht erklärt, waren daran Cannabis-Spuren: Wie alt diese waren, könne man jedoch nicht festestellen. Eindeutig ist jedoch das Gutachten des Landeskriminalamts, das die Hanfpflanzen getrocknet und untersucht hat. Insgesamt kamen 1,2 Kilogramm heraus, die aufgrund ihres Wirkstoffgehalts den Grenzwert der „nicht geringen Menge“ deutlich überschreiten.

„Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir Ihnen nicht glauben?“, wendet sich Richter Braun an die beiden Angeklagten. Mehrfach versucht er während der Verhandlung, den beiden bislang unbescholtenen Familienvätern ein Geständnis schmackhaft zu machen, das sich in der Regel strafmildernd auswirkt. Doch sie bleiben bei ihrer Version, selbst als Staatsanwalt Rafael Ruisinger von einer „erdrückenden Beweislage“ spricht und für jeden von ihnen ein Jahr und zehn Monate Haft fordert.

Verteidiger: Es gebe keinen Beweis, dass die Brüder das Cannabis gepflanzt hätten

Wie Helmuth Schiersner, der Verteidiger des Älteren, erklärt, gebe es keinen Beweis dafür, dass die Brüder die Pflanzen angebaut hätten, weshalb man ihnen nicht die gesamte Menge zurechnen dürfe. Dass sie den Stängel mitgenommen haben, sei eine Straftat, die sie auch gestanden hätten und für die sie bestraft werden müssten. Jedoch handle es sich hier um eine geringe Menge. Schiersner beantragt eine Geldstrafe für seinen Mandanten beziehungsweise – sollte das Gericht doch zu einer Verurteilung wegen der „nicht geringen Menge“ kommen – eine Haftstrafe auf Bewährung. Julia Dümmler, Verteidigerin des jüngeren Bruders, schließt sich dem an. „Es gibt keinerlei Beweis, dass eine Aussaat stattgefunden hat“, sagt sie. Die Pflanzen seien nicht eingefriedet gewesen, eine Aufzucht sei nicht zu erkennen. „Mit dem Anbau haben wir wirklich nichts zu tun!“, betonen beide Brüder in ihren Schlussworten.

Richter Nicolai Braun und die Schöffen überzeugen sie damit nicht: Das Gericht verurteilt jeden der beiden Männer zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten – ohne Bewährung. In ihren Augen hatten die Männer die Pflanzen bei dem ersten von der Kamera aufgezeichneten Besuch gepflegt, sagt Richter Braun. „Neugierig, mal anschauen: Das hat man auf den Bildern nicht gesehen“, sagt er, sondern die Männer hätten sich „wie ein Gärtner um die Pflanzen gekümmert“. Das bleibt nicht das letzte Wort in der Sache: Die Verteidiger kündigten an, gegen das Urteil vorzugehen. Auch die Staatsanwaltschaft hat Berufung in Bezug auf die Höhe der Strafe eingelegt.