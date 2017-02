2017-02-24 10:11:00.0

Soziales im Unterallgäu Daheim alt werden

Wer möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben möchte, sollte dafür etwas tun. Die kostenlose Wohnberatung gibt es für jede Gemeinde im Unterallgäu. Von Johann Stoll

Schon in 30 Jahren wird gut jeder dritte Einwohner Bayerns 60 Jahre und älter sein. Die Zahl der über 85-Jährigen im Freistaat steigt bis zum Jahr 2050 auf 600 000 und wird dann fast dreimal so hoch sein wie heute. Wer im Alter möglichst lange in seinen vertrauten Wänden leben möchte, sollte beizeiten daran denken, seine Wohnung oder sein Haus altersgerecht umbauen zu lassen. Das rät Mindelheims Beauftragte für Seniorenfragen, Maria Brosch.

Der Landkreis hat in den vergangenen Jahren viel Basisarbeit geleistet. Hubert Plepla hat das seniorenpolitische Gesamtkonzept erarbeitet, das vom Kreistag verabschiedet wurde. Ein Baustein davon ist die Wohnraumberatung. Für jede Kommune gibt es geschulte Fachleute, die ins Haus kommen und Tipps geben, wie die Gebäude so gestaltet werden sollten, dass Ältere möglichst lange darin wohnen können. Diese Beratung ist kostenlos.

Im Landratsamt gibt es nun mit Birgitt Singer eine hauptamtliche Koordinatorin für die Wohnraumberatung. Dieser Service ist Teil des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises. Das Zentrum Bayern, Familie und Soziales (ZBFS) hat auf Basis der Förderrichtlinien „Selbstbestimmt leben im Alter“ die Förderung einer hauptamtlichen Halbtagesstelle zugesagt. Daraufhin stimmte im Mai 2016 der Kreisausschuss dafür, dass der Landkreis Unterallgäu die verbleibenden Personalkosten übernimmt.

Im Februar 2017 hat Birgitt Singer ihre Arbeit am Landratsamt aufgenommen. Singer ist unter anderem Gesundheitspädagogin und hat einen Masterabschluss in Palliative Care. Sie arbeitete bislang schwerpunktmäßig im Bereich Geriatrie (Altersmedizin). Im April beginnt sie mit der Ausbildung zur zertifizierten Wohnberaterin bei der Fachstelle Wohnberatung Bayern.

Künftig wird Singer das bestehende Team der Wohnberater und die Kooperationspartner der Wohnberatung im Landkreis Unterallgäu unterstützen und selbst Vorträge und Beratungen zum Thema Wohnen im Alter anbieten. Sie steht auch den Gemeinden als Ansprechpartnerin zur Verfügung. In Mindelheim berät Maria Brosch zusammen mit Markus Riker. Heute schaut sie bei einer 73-jährigen Dame vorbei, die ihr Reihenhaus aus dem Jahr 1988 renovieren will. Die rüstige Rentnerin sagte sich: Wenn sie schon die Handwerker ins Haus holt, sollen die gleich ein paar Schwachstellen beseitigen, die ihr das Leben erschweren. Als Erstes schaut sich Brosch den Eingang an. Eine Stufe kann für ältere Menschen, die eines Tages vielleicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zur kaum zu überwindenden Hürde werden. Damit nichts vergessen wird, arbeitet die Beraterin einen Fragenkatalog ab. Das beginnt mit der Frage nach der gut sichtbaren Hausnummer, geht über Handläufer und Griffe und endet bei der bodenläufigen Fußmatte.

Das Bad im Erdgeschoss ist die nächste Schwachstelle. Die Tür misst nur 70 Zentimeter in der Breite. Für einen gesunden Menschen kein Problem, für einen Rollstuhlfahrer viel zu eng. Mindestens 80 Zentimeter sollten es sein, sagt Brosch. Die Dusche sollte nicht zu eng sein, damit später eine zweite Person beim Waschen helfen kann. Stützgriffe oder Armlehnen sind im WC wichtig. Und nicht zuletzt sollte die Toilette erhöht werden, damit sich ältere Menschen leichter mit dem Aufstehen tun.

Im Wohnzimmer achtet Brosch zum Beispiel darauf, ob die Möbel in der Höhe angepasst werden können. Besonders wichtig ist die Treppe. Sie sollte beidseitig einen Handlauf haben, der Stufenbelag sollte rutschfest sein und sie sollte nicht als Abstellkammer missbraucht werden. Am Ende steht ein mehrseitiges Beratungsprotokoll. Was die Wohnraumberatung nicht leistet: Sie gibt keine Empfehlungen für Handwerksbetriebe. Die muss sich jeder selbst suchen.

Wohnraumberatung: Koordinatorin Birgitt Singer ist unter der Telefonnummer 08261/995-6 28 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unterallgaeu.de/wohnberatung