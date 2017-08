2017-08-16 00:33:54.0

Jubiläum Das Glück bewahrt

Das Ehepaar Schweisser aus Türkheim hat Grund zum Feiern – und verrät dabei ein kleines Geheimnis

Sie teilen seit 50 Jahren Freud und Leid und hielten immer wie Pech und Schwefel zusammen. Ihr Eheversprechen ist ihnen heilig. Jetzt feierten Valerie und Bernd Schweisser das Fest der Goldenen Hochzeit. Valerie Schweisser wurde am 23. März 1945 in Ruddington (Großbritannien) geboren, ihr Mann erblickte am 7. Juli 1944 in Königsberg das Licht der Welt. Kennengelernt hat sich das Paar in Wiesbaden. In einem Tanzlokal hat es gleich zwischen den beiden gefunkt. Die Jubilarin absolvierte damals ein kurzes Praktikum in Deutschland und studierte danach in England Französisch und Deutsch, während ihr Freund sich für ein Ingenieur-Studium entschied. Gegenseitige Besuche und briefliche Kontakte halfen über eine dreijährige Trennung hinweg. Dann kam der große Tag. In einer kleinen Dorfkirche in Mittelengland gaben sich Valerie und Bernd Schweisser am 10. August 1967 das Ja-Wort fürs Leben. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder und drei Enkel hervor.

Wieder zurück in Deutschland nahm der Jubilar einen Job als Ingenieur bei der Firma Höchst in Berlin an. Aus beruflichen Gründen wechselte die Familie mehrmals den Wohnort und landete schließlich in Türkheim, wo Bernd Schweisser von 1982 bis 2003 bei der Firma Salamander als Ingenieur tätig war. Seine Frau arbeitete derweil als Übersetzerin beim Unternehmen „Giesecke und Devrient“ in München, die bis heute noch im Auftrag der Bundesregierung Banknoten druckt.

ANZEIGE

Das Ehepaar Schweisser fühlt sich in seiner zweiten Heimat Türkheim sehr wohl, hat hier ein Haus gebaut und viele Freunde gefunden. Der Natur verbunden und auch aus Heimatliebe engagieren sich die Schweissers im Bund Naturschutz wie auch im Landesverband für Vogelschutz. Auch die Wertachfreunde schätzen ihre Mitarbeit sehr.

Nach einem Rezept für 50 glückliche Ehejahre gefragt, lautet ihre Antwort: „Wir haben immer versucht, unseren Egoismus in Zaum zu halten.“ (iss)