2016-12-24 04:06:00.0

Weihnachten im Unterallgäu Das ganz alltägliche Wunder

Für die Hebammen Susanne Süßmeyer und Monika Mögele ist jede Geburt etwas ganz besonderes – sei sie nun besonders schnell, aufregend oder auch einfach ein bisschen kurios. Von Sandra Baumberger

Statistisch gesehen ist an der Kreisklinik in Mindelheim heuer täglich mindestens ein Kind zur Welt gekommen. Doch auch wenn Geburten dort Alltag sind, bleiben sie ein großes Wunder.

Im Zimmer gegenüber nimmt gerade ein Wunder seinen Lauf: Das Wunder der Geburt, ohne das der 24. Dezember nicht wäre, was er ist. Im zweiten Kreißsaal der Kreisklinik Mindelheim liegt eine Frau in den Wehen, in wenigen Stunden wird sie ihr Kind in den Armen halten, immer noch überwältigt von dem, was da in den vergangenen Stunden passiert ist.

Für die Hebammen Susanne Süßmeyer und Monika Mögele ist das Alltag – und doch immer wieder aufs Neue ein Wunder. Zusammen haben sie in insgesamt 46 Berufsjahren mehrere tausend Geburten begleitet. Und doch sagen sie: „Eine Geburt ist immer was besonderes – und wird es immer bleiben.“

ANZEIGE

Warum das so ist, ist schwer zu erklären. „Denn die Geburt an sich ist ja kein wirklich tolles Ereignis“, sagt Monika Mögele, selbst Mutter von drei Kindern. „Das wirklich Besondere ist dieser Moment, wenn das Kind da ist.“ Für das Paar, das damit zu Eltern wird, weil es diesen Moment rund neun Monate herbeigesehnt hat. Und für die Hebammen, weil auch sie jedes Mal froh sind, wenn alles gutgegangen ist.

Eine ungeplante Hausgeburt

Bis sie einen kleinen Menschen auf der Welt begrüßen können, vergehen mehrere Stunden oder auch nur wenige Minuten. So wie vor ein paar Jahren, als bei Susanne Süßmeyer um 1.23 Uhr das Telefon klingelte und die werdende Mutter durchgab, dass sie es wohl nicht mehr ins Krankenhaus schaffen werde. Also ist die Hebamme ins Auto gesprungen, etwas schneller als erlaubt von Mindelheim nach Dirlewang gedüst, hat ihre Hausgeburts-Tasche unter dem Reserverad im Kofferraum hervorgekramt und um 1.35 Uhr das Neugeborene seiner Mutter in die Arme gelegt. So etwas vergisst man nicht. Genauso wenig wie das Baby, das beinahe im Aufzug der Kreisklinik zur Welt gekommen wäre.

„Leider sind solche ganz schnellen Geburten sehr selten“, sagt Monika Mögele. In der Regel brauchen die Frauen über Stunden jede Menge Durchhaltevermögen oder richtiger: Viele bräuchten es. Denn den beiden Hebammen ist aufgefallen, dass die Frauen im Laufe der Jahre zunehmend empfindlicher und ängstlicher geworden sind. Gut, die Kinder seien heute im Durchschnitt größer und vor allem schwerer als noch vor einigen Jahren. Damals war ein Geburtsgewicht von unter drei Kilo völlig normal, heute bringen die meisten Babys zwischen drei und vier Kilogramm auf die Waage und eines im vergangenen Jahr mehr als fünf Kilo. Doch das allein ist es nicht. Viele Frauen seien nicht mehr bereit, Schmerzen auszuhalten – sei es nun bei der Geburt oder später beim Stillen. Vielleicht, weil es kaum jemand noch gewohnt ist, schwere körperliche Arbeit zu verrichten, die in gewisser Weise abhärten könnte. Vielleicht, weil es für jedes Zipperlein ein Mittelchen gibt – und außerdem genügend Fernseh-serien, die den Eindruck vermitteln, es sei völlig normal, dass jede zweite Geburt im Operationssaal endet oder wenigstens mit einer Betäubung im Rückenmark, einer sogenannten Periduralanästhesie (PDA), vermuten die Hebammen. Viele Frauen wünschten sich jedenfalls von vornherein einen Kaiserschnitt – auch wenn der medizinisch gar nicht notwendig ist. Die Hebammen sehen das mit Sorge. „Ein Kaiserschnitt ist eine Operation mit Risiken“, sagt Susanne Süßmeyer. „Aber das wird komplett ausgeblendet.“

Eine Geburt braucht Zeit - und starke Nerven

Sie glaubt, dass viele Frauen das Gespür für den eigenen Körper verloren haben. „Wenn jemand anruft und sagt: ,Es zieht‘, weiß man eigentlich schon, dass es nichts ist.“ Natürlich habe es so etwas auch früher gegeben, Fehlalarme gehörten nun mal einfach dazu. „Geburtshilfe ist jedes Mal anders und das ist ja auch das Spannende“, sagt Susanne Süßmeyer. Aber die Einstellung habe sich eben geändert: „Manche kommen hierher mit der Haltung: ,Jetzt macht mal.‘“ Dabei sollte den Frauen bewusst sein, dass sie zwar Hilfe bekommen, sie aber auch selbst einen Beitrag leisten müssen und das Kind im Grunde nur selbst zur Welt bringen können. „Wenn man die Frauen in Ruhe lässt, ist es immer noch am besten“, ist Susanne Süßmeyer überzeugt. „Eine Geburt braucht Zeit.“

Und manchmal auch starke Nerven: Wenn das Kind verkehrt herum im Becken sitzt, Zwillinge spontan entbunden werden wollen oder es zu seltenen Komplikationen kommt. Manche dieser Kinder und ihre Mütter erkennen die Hebammen noch nach Jahren wieder und noch viel öfter werden sie selbst erkannt. Dass Eltern ihre – je nach Alter – peinlich berührten Kinder fragen: „Kennsch dia no?“, gehört zum Einkaufen fast schon dazu, so wie die Stillberatung an der Wursttheke oder Bilder von wunden Baby-Pos per Whatsapp.

Über ihre Erlebnisse könnten die beiden Hebammen ein Buch schreiben: Über den Vater zum Beispiel, der auf dem Weg zum Kreißsaal erst einen Umweg über die Notaufnahme machen musste, weil er sich in der Aufregung die Hand in der Autotür eingeklemmt und gebrochen hatte. Oder über den Vater, der innerhalb von fünf Wochen mit zwei verschiedenen Frauen ins Krankenhaus kam. Wie sich dann allerdings herausstellte, handelte es sich um Zwillingsbrüder.

Auch heuer ist die Chance auf „Christkindle“ hoch

Ein eigenes Kapitel könnte auch die Namensgebung sein, zu der die Hebammen immer mal wieder zurate gezogen werden. Dabei müssten die Eltern eigentlich nur Monika Mögeles Tipp aus dem Geburtsvorbereitungskurs beherzigen: „Wenn ihr kreativ sein wollt, dann geht in einen Töpferkurs.“

Auch über die „Christkindle“ könnten sie und ihre Kollegin einige Seiten füllen: So kam vor ein paar Jahren am 24. Dezember ein Mädchen zur Welt, in dessen Familie dieses Geburtsdatum eine gewisse Tradition zu haben scheint. Denn auch schon sein Papa und sein Opa feiern an diesem Tag Geburtstag. Und Susanne Süßmeyer, die am Heiligen Abend Dienst hat, ist zuversichtlich, dass es nach den drei Christkindern im vergangenen Jahr auch heuer wieder mindestens eines geben könnte. Anmeldungen gebe es jedenfalls genug.

Den Heiligen Abend hat sie mit ihrer Familie schon am Freitag gefeiert und freut sich sogar auf den Dienst am „Fest der Familie“: „Da herrscht eine besondere Stimmung“, sagt sie. In der ganzen Klinik gehe es viel ruhiger zu. „Es ist wirklich die stille Nacht.“ Eine, in der vielleicht wieder ein ganz alltägliches Wunder geschieht.