Die ungewöhnliche Mindelheimer Firma Die pflegenden Männer

Die Pflege im Landkreis Unterallgäu ist weiblich – mit einer Ausnahme Von Johann Stoll

Bei aller Gleichberechtigung, die über die Jahre gut vorangekommen ist: Es gibt nach wie vor bestimmte Berufe, die werden bevorzugt von Männern ausgeübt. Und es gibt andere Berufe, die sind klar die Domäne von Frauen. Mechaniker oder Maurer sind männlich dominiert, die Pflege ist weiblich, mindestens zu 90 Prozent. Von den knapp 40 ambulanten Pflegediensten im Landkreis Unterallgäu mit Memmingen gibt es nur einen, der nicht dieser Regel folgt: das Pflegeteam aus Mindelheim. Es besteht aus zwei Männern, das sich um die Patienten kümmert, wenn es sein muss auch rund um die Uhr.

Die Arbeit ist durchgetaktet

Sven Biechele und Markus Wolniczak sind alles andere als blutjunge Anfänger. Der 41-jährige Biechele ist ausgebildeter Krankenpfleger. Ein halbes Jahr lang hat er sich zum Sozialwirt fortgebildet, um überhaupt einen Pflegedienst eröffnen zu dürfen. Wolniczak hat in einem Seniorenheim gearbeitet und war bis Sommer 2015 als Fachpfleger auf einer Palliativstation in Kaufbeuren. Die Begleitung Schwerstkranker auf ihrem letzten Weg zuhause, findet Wolniczak eine besonders wichtige Aufgabe, der er sich gerne stellt. Was beide eint: Sie lieben ihren Beruf und wollen es sich auch nicht nehmen lassen, menschlich zu bleiben.

Dass das in der Pflege nicht einfach ist, wissen beide nur zu gut. Die Arbeit ist durchgetaktet, bezahlt wird keine menschliche Zuwendung. Wolniczak und Biechele machen es trotzdem. „Warum soll ich nicht das Päckchen Kohlen mit hereintragen, wenn ich da sowieso vorbeikomme?“, sagt Wolniczak. Er hat auch schon mal eine Glühbirne bei einem Patienten ausgetauscht oder nach der Dunstabzugshaube gesehen. Der Medizinische Dienst hat die beiden schon dezent darauf hingewiesen, dass sie vielleicht auch an den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Firma nicht aus den Augen verlieren sollten.

Noch keinen freien Tag erlebt

Im Juli 2015 sind sie an den Start gegangen. Der Anfang lief allerdings holpriger als sie gedacht hatten. Heute sind sie mehr als beschäftigt. Knapp 30 Patienten versorgen die beiden Männer sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr. Noch keinen einzigen freien Tag haben sie sich bisher gegönnt.

Manche Patienten wissen es sehr zu schätzen, dass hier zwei kräftige Männer am Werk sind. „Frauen können das genauso gut“, sagt Wolniczak, „aber es gibt manchen schon ein sicheres Gefühl, wenn sie wissen, dass wir zwei zupacken können“, sagt der 39-Jährige. Zweimal haben sie es erlebt, dass sie abgelehnt wurden, weil sie Männer sind. Auch das gibt es, aber sehr selten.

Der Umgang mit Frauen hat sich als unkomplizierter herausgestellt, als gedacht. „Wir machen einfach einen Witz, und schon kommen wir gut miteinander klar“, sagt Wolniczak.

Ihre Selbstständigkeit bereuen sie keine Sekunde, auch wenn sie hoffen, die Arbeitszeiten irgendwann besser in den Griff zu bekommen. Bis Sommer muss ohnehin eine dritte Pflegekraft in der Firma anfangen, sonst erlischt die Zulassung. Hier suchen sie möglichst eine Frau, um alle Wünsche ihrer Patienten bestmöglich erfüllen zu können.