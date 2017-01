2017-01-19 03:56:00.0

Kommunalpolitik Doppelte Premiere in Pfaffenhausen

Franz Renftle wechselt auf den Chefsessel im Rathaus. Wer nun auf seinem Stuhl Platz nimmt. Von Melanie Lippl

Bei einer Premiere wird in der Regel der rote Teppich ausgerollt. Den gab es am Dienstagabend in Pfaffenhausen nicht – und das, obwohl mit einem neuen Bürgermeister und einem neuen Marktratsmitglied gleich zwei Premieren anstanden. Immerhin aber war der grüne Teppich im Rathaus trotz der Großbaustelle frei von Dreck – dafür hatten eigens noch rasch Kämmerer Josef Kienle und Neu-Bürgermeister Franz Renftle gesorgt. Pünktlich um halb acht hatten die beiden zupackenden Männer den Staubsauger wieder verräumt, alle Markträte saßen an ihren Plätzen und die Sitzung konnte beginnen.

Alle Räte waren gekommen

Renftle hatte seinen „Stammplatz“ Wilhelm Wurm überlassen und auf der gegenüberliegenden Seite der Tischrunde Platz genommen. Er begrüßte die Teilnehmer „zur ersten Marktratssitzung 2017 und meiner ersten als Bürgermeister“. Alle Räte waren gekommen und auch Geschäftsleiter und Kämmerer Josef Kienle sowie Hauptamtsleiterin Monika Walz hatten sich die Zeit genommen.

Das älteste Mitglied des Marktrats, Hanns Jürgen Schwankhart, nahm Renftle den Diensteid ab. Es folgte die zweite Vereidigung an diesem Abend, denn für den zum Bürgermeister gewählten Renftle rückte sein Listennachfolger Wilhelm Wurm nach. Der 53-jährige Versicherungsfachmann lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern im Pfaffenhausener Ortsteil Schöneberg. Der Abend war auch für ihn eine Premiere: Er ist zum ersten Mal Mitglied im Gemeinderat.

Da sein Vorgänger Franz Renftle als Bürgermeister kraft Amtes sowieso Mitglied in den Ausschüssen ist, mussten Renftles bisherige Posten neu besetzt werden. Seine Aufgabe im Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschuss übernimmt Georg Hampp, der bislang Vertreter war. Neuer Vertreter im Kindergarten-Ausschuss wird Klaus Braunmiller. Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft wird künftig von Wilhelm Wurm besucht. Vertreten wird er dabei von Stefan Schmid. Um die Seniorenpolitik sowie die Ortsteilvertretung für Egelhofen will sich Renftle weiterhin selbst kümmern.

Bauantrag abgelehnt

Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, ging es an die ersten Entscheidungen über Bauanträge. Die Eigentümerin einer Reithalle im Südosten Pfaffenhausens will gleich daneben eine Longierhalle errichten. Das Pfaffenhausener Bauamt hält das Vorhaben für vertretbar, wie Renftle erläuterte. Marktrat und Feuerwehrkommandant Alexander Kerschmaier machte jedoch auf den Brandschutz aufmerksam. Seines Wissens gebe es keine ausreichende Zufahrt und auch der ursprünglich geplante Löschteich existiere noch nicht. Nach kurzer Diskussion stellte der Marktrat den Bauantrag zurück: Renftle soll noch einmal das Gespräch mit der Bauherrin suchen.

Befürwortet hat der Rat hingegen den zweiten Bauantrag: Ein geplantes Einfamilienhaus im Julius-Sesar-Ring darf 16 Zentimeter länger ausfallen, als ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehen.