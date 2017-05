2017-05-10 21:30:00.0

Mindelheim Fred-Feuerstein-Auto zu verkaufen

Felix Kustermann aus Nassenbeuren (Mindelheim) versucht derzeit, ein Fred-Feuerstein-Auto zu verkaufen. Doch das ist nicht die einzige Kuriosität, die er zu bieten hat. Von Sandra Baumberger

Felix Kustermann ist kein ausgewiesener Fan der Zeichentrickserie „Familie Feuerstein“, aber einer, der sich begeistern lässt und dem das Wort „nein“ nur schwer über die Lippen kommt. Und deshalb ist auf Ebay nun diese Anzeige zu finden, in der der 50-Jährige ein Fred-Feuerstein-Auto anbietet. Nicht gesucht, aber gefunden hat er es in der Schweiz, wo es bei zwei Faschingsumzügen im Einsatz war – und Felix Kustermann gleich fasziniert hat: „Gucken Sie mal, die haben die Walzen aus Rohren gebaut, damit das alles ganz leicht ist“, sagt er und deutet auf die Einzelteile des Fahrzeugs, das zerlegt in der Garage seines Hauses in Nassenbeuren liegt. „Die Holzstämme sind alle aus PU-Schaum. Das ist doch Wahnsinn, wie viel Mühe die Leute da reingesteckt haben. Das ist ja nicht an einem Nachmittag gemacht, sondern gut überlegt.“

Er wiederum hat sich mit Überlegungen nicht lange aufgehalten, sondern gleich zugegriffen. Angst, das Gefährt nicht loszuwerden, hat er nicht. Auch wenn er zugibt, dass der Antrieb kräftezehrend ist: Die Fahrgäste, die auf mit Kunstfell bezogenen Bänken sitzen, müssen – wie beim Original – mit den Füßen trippeln, um vorwärts zu kommen. „Das geht schwerer, als wenn man läuft“, sagt er und lacht. Trotzdem gibt es schon einen Interessenten, der damit eventuell leihweise den Vatertagsausflug bestreiten will und wenn es keiner kauft, „bah, dann bleibt’s halt bei mir. Da bin ich Jäger und Sammler.“

Ein Sessellift für Chile

Das ist nicht nur so dahingesagt: Im vergangenen Jahr wurde ihm ein Sessellift angeboten und auch in diesem Fall konnte er nicht nein sagen. Vielleicht auch, weil ihn die Herausforderung reizt: Den Lift sollte er geschenkt bekommen, wenn er im Gegenzug dessen Abbau übernimmt, der jedoch ohne Hubschrauber nicht zu machen und deshalb entsprechend teuer sei. „Das schaff ich ohne“, hat sich Felix Kustermann gedacht – und Recht behalten. Inzwischen ist der Lift eine Attraktion in einem chilenischen Freizeitpark und damit das gelungen, was er „Versilbern“ nennt.

Die Übergänge von Hobby und Beruf sind bei Felix Kustermann fließend: Mit seiner Firma hat er sich auf Abbrucharbeiten und die Weiterverwendung des anfallenden Materials spezialisiert. Der vorsichtige Rückbau sei zwar aufwendig, rechne sich aber: Man spart bei der Entsorgung und bekommt für das ausgebaute Material oder die Maschinen auch noch Geld.

In Holland hat er mit Subunternehmen eine 10.000 Quadratmeter große Industriehalle in Einzelteile zerlegt, diese mit 40 Lastwagen ins ehemalige Jugoslawien transportiert und dort wie einen Bausatz wieder aufgebaut. Dass er eigentlich Architektur studiert hat, ist für ihn kein Widerspruch: „Um was rückzubauen, muss man wissen, wie’s konstruiert ist. Das stellt man sich vor und dann lässt man den Film einfach rückwärts laufen.“ Er ist überzeugt: „Alles kann man irgendwo auf der Welt noch brauchen.“

"Geht nicht, gibt's nicht"

Dass das vielleicht sogar stimmt, beweist die Weltkarte in seinem Büro. Dort kennzeichnen mehr als 30 grüne Fähnchen, wohin er schon verkauft hat: einen Radlader nach Kinshasa, eine Betonmischanlage nach Saudi-Arabien, Kehrmaschinen nach Island. Besonders viele Fähnchen stecken in Ost-Europa und Westafrika, wo der Markt für „gebrauchte Investitionsgüter“ am größten sei.

„Geht nicht, gibt’s nicht“, ist sein Motto. „Wo andere nein sagen, da bin ich fasziniert. Das ist eine Spielwiese. Und wenn man was gemacht hat, lernt man was und traut sich wieder was“, sagt er und schiebt mit einem spitzbübischen Grinsen hinterher: „Das ist das Problem.“ Denn manchmal wird ihm im Nachhinein selbst ein bisschen mulmig, wozu er sich da wieder hat hinreißen lassen. Trotzdem hat er bisher noch jedes Projekt durchgezogen. „Man muss einfach ein bisschen verrückt sein, um so was zu machen. Ich mach vielleicht auch manchmal Sachen, die nicht so sinnvoll sind“, sagt er.

Ihn lockt das Außergewöhnliche. Der Abbau zweier Bananenreifereien zum Beispiel oder auch den einer Fabrik in Polen. Den 40 Meter hohen Schornstein konnte zwar nicht einmal mehr er weiterverwenden, aber dafür hat er sich den Spaß gegönnt, selbst auf den Kopf zu drücken, der die Sprengung auslöst. „Ich bin wahrscheinlich nie ganz aus dem Kindergartenalter rausgekommen“, sagt der Vater von vier Kindern. „Ich erfülle mir Kindheitsträume.“ Deshalb hat er sich auch einmal eine Stretch-Limousine gekauft, einfach so. „Ich musste sie einfach haben.“ So wie das Fred-Feuerstein-Auto. Die Limousine ist längst wieder verkauft und Felix Kustermann ist durchaus zuzutrauen, dass ihm das auch im Fall seiner neuesten Anschaffung gelingt.