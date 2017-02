2017-02-26 09:31:00.0

Unterallgäu Großeinsatz in Mindelheim: Polizei stellt Suche nach "vermisster Person" ein

Ein Polizeihubschrauber kreiste seit 2.45 Uhr über Mindelheim. Suchhunde waren im Einsatz. Gefunden werden konnte aber niemand. Von Johann Stoll und Melanie Lippl

Eine groß angelegte Suchaktion lief seit 2.45 Uhr in der Nacht auf den Sonntag, 26. Februar in Mindelheim.

Eine groß angelegte Suchaktion hat in der Nacht auf Sonntag in Mindelheim für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Suche am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ergebnislos eingestellt worden.

Ursprünglich war in den ersten Meldungen der Polizei von einer „vermissten Person“ die Rede, jedoch gab es nie einen konkreten Vermisstenfall, wie ein Präsidiumssprecher später mitteilte.

Zu dem Einsatz kam es wie folgt: Ein Zeuge hatte nachts gegen 2.45 Uhr Hilferufe im Bereich Bergwald/Mayenbadweg vernommen und die Polizei alarmiert. Hinzugerufene Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim hörten dort ebenfalls eine weibliche Person nach Hilfe rufen. Eine genaue Richtung, aus der die Schreie kamen, konnten sie nicht ausmachen. Die Hilferufe klangen, als kämen sie aus dem Bereich westlich der Mindel und nördlich der Memminger Straße, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Polizei startet Großeinsatz

Aus diesem Grund wurden umgehend Such- und Rettungsdienste alarmiert – eine groß angelegte Suchaktion startete. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchte den Bergwald ab. Ein Einsatzzug der Polizei war aktiv, ebenso waren die Feuerwehr Mindelheim und weitere Rettungskräfte wie das Bayerische Rote Kreuz an der Suche mit starken Kräften beteiligt. Eine Suchhundestaffel mit 51 Hundeführern und 23 Rettungssuchhunden aus ganz Schwaben war vor Ort, um das Gebiet rund um den Bergwald zu durchforsten.

Bis in die Sonntagmorgenstunden verlief die Suche ergebnislos. Wie ein Polizeisprecher des Präsidiums auf Anfrage mitteilte, wurde die Suche dann gegen 10 Uhr eingestellt: Eine hilflose Person konnte in diesem Bereich nicht gefunden werden. Auch liege keine entsprechende Vermisstenanzeige vor. Laut Polizei gab es keine Spuren oder Indizien auf eine Straftat.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den mysteriösen Hilferufen geben können. Wer mehr dazu weiß, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.