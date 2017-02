2017-02-14 17:52:00.0

MZ-Schminkschule Grrr, der Fasching kann kommen

Kathrin Rosengart zeigt, wie sich kleine Jungs in wenigen Minuten in gefährliche Tiger verwandeln Von Sandra Baumberger

Allmählich nähert sich der Fasching seinem Höhepunkt: Höchste Zeit also, sich Gedanken über sein Kostüm zu machen. Doch mit dem allein ist es ja noch längst nicht getan. Beinahe ebenso wichtig für die gelungene Verkleidung ist – zumindest aus Sicht der meisten Kinder – die Schminke. Was wäre ein Tiger ohne das typische Katzengesicht, was ein Pirat ohne Bart und Narbe und was eine Prinzessin ohne kunstvolle Ornamente und ein wenig Glitzer?

Nicht richtig verkleidet, findet auch Kathrin Rosengart aus Ettringen. Die 33-Jährige trainiert die Minigarde der Ettrinarria – und zuhause an ihren Kindern Lina und Lukas, wie man sie mit etwas Farbe und Übung binnen Minuten in schillernde Schmetterlinge, blutrünstige Vampire, lustige Clowns und unzählige andere Figuren verwandeln kann.

Die gelernte Kinderpflegerin ist über die Arbeit im Kindergarten eher durch Zufall zum Kinderschminken gekommen und bietet das inzwischen auch auf Kindergeburtstagen, Vereins- und Firmenfesten an. Dabei verwendet sie Wasser-Schminkfarben und Glitzer, die sie mit Pinseln und Schwämmen auf die vorab gut eingecremten Gesichter der Kinder aufträgt. „Man muss die Farben zuerst mit einem Pinsel aufrühren, bis es schäumt, darf sie dann aber nicht zu nass auftragen“, rät sie allen, die sich zuhause auch mal als „Maskenbildner“ versuchen wollen. Für die MZ hat sie eine kleine Schminkschule eingerichtet: In vier Folgen zeigt sie Schritt für Schritt, wie man einen Tiger, eine Eisprinzessin, einen Pirat und einen Schmetterling mit Einhorn schminkt. Alles, was man dafür braucht, sind Wasser-Schminkfarben, Glitzer in verschiedenen Farben, Melkfett, Pinsel und Schwämme, eine ruhige Hand, etwas Geschick – Kathrin Rosengart hat sich Vieles auf dem eigenen Handrücken angeeignet – und Kinder, die länger als eine Minute still sitzen können. Ist Letzteres schwierig, braucht es außerdem Geduld und etwas mehr Feuchttücher, um kleine Patzer auszumerzen. Als Models haben sich Lina und Lukas zur Verfügung gestellt, die mit ihren sieben und vier Jahren beinahe schon alte Faschings-Hasen sind: Lina ist Gardemädchen, Lukas der Mini-Hofnarr der Ettrinarria. Los geht es in der heutigen Folge der Schminkschule mit dem Tiger.