2017-11-02 00:41:25.0

Auszeichnung Kino als sinnliche Alternative für Couch-Kartoffeln

Das Filmhaus Huber in Türkheim und Bad Wörishofen erfährt viel Anerkennung für ein besonders gutes Programm

Hohe Auszeichnung für das Filmhaus Huber: Anlässlich der Vergabe der Deutschen Kinoprogrammpreise in Potsdam erhielt Filmhaus-Betreiber Rudolf Huber erneut die Auszeichnung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Dr. Monika Grütters, für das „besonders gute Filmprogramm“ in den Kinos in Türkheim und Bad Wörishofen, zusätzlich einen Sonderpreis für das hervorragende Kinder- und Jugendfilmprogramm und einen Sonderpreis für das hervorragende Dokumentarfilmprogramm in Türkheim.

Bei der Vergabe der kulturellen Auszeichnung war für die Kommission entscheidend, wie sich das einzelne Kino vor dem Hintergrund seines Umfeldes und seiner Möglichkeiten positioniert und inhaltlich profiliert. In Ihrer Laudatio würdigte Grütters die Kinos in Türkheim und Bad Wörishofen als „Kulturstätten, die Menschen aus ihren digitalen Echokammern und Filterblasen holt und zum Perspektivenwechsel anregt“.

Filmtheater, die einer vielfältigen Filmkunst ein Publikum verschaffen und Kino als Gemeinschaftserlebnis erlebbar machen, seien eine „sinnlichere Alternative zum einsamen Serienkonsum auf der heimischen Couch“.

Vor allem durch filmbegleitende Veranstaltungen, Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit und dem Einsatz für das Filmerbe stärke laut Grütters die „Fähigkeit einer Gesellschaft zur Reflexion und Verständigung - und damit gewissermaßen auch die gesellschaftliche Immunabwehr gegen populistische Vereinfacher.“ (mz)