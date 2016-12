2016-12-21 08:59:00.0

Mindelheim setzt auf Harmonie Mensch, Stadtrat!

Zum Jahresende betont Mindelheims Bürgermeister die gute Zusammenarbeit. Zwei Menschen würdigt er dabei besonders Von Johann Stoll

Mag auch so manches Thema im Verlauf des Jahres beim einen oder anderen im Mindelheimer Stadtrat die Lust zu Wortgefechten geweckt haben. Bei der Jahresschlusssitzung sind alle Geplänkel längst vergessen. Im vorweihnachtlich geschmückten Silvestersaal betonen Bürgermeister und Stadträte traditionell die Gemeinsamkeiten. Harmonie ist Trumpf.

Selbst wer nicht dem eigenen politischen Lager angehört, darf sich über dickes Lob freuen wie Volker Hartmann von den Grünen. Der Stadtrat war Anfang August wegen Erkrankung vorzeitig ausgeschieden. Bürgermeister Stephan Winter, CSU, würdigte die ruhige, konstruktive und kritische Arbeit Hartmanns im Stadtrat.

Größte Ehrung für kürzeste Amtszeit

Hartmann sei stets bestens vorbereitet in die Sitzungen gekommen. Er sei immer fair gewesen, betonte Winter. Für seine Verdienste erhielt Hartmann die Stadtmedaille in Feinsilber überreicht. Der so Geehrte zeigte sich überrascht und fügte mit einem Augenzwinkern an, dies sei wohl die größte Ehrung für die kürzeste Amtszeit gewesen. Hartmann war erst im März 2014 gewählt worden.

Der Rathauschef würdigte im Rahmen dieser Feier auch Ludwig Kleiner, der im April verstorben war. Kleiner habe immer zuerst den Menschen gesehen, den es zu respektieren galt. Winter beschrieb den Unternehmer und Fraktionssprecher der CSU als liebenswürdigen, zuvorkommenden Menschen. Gegenüber seinem Mindelheim habe Kleiner immer Verantwortung gezeigt.

Sein Vorzeigeunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern habe er in sehr sensibler Art geführt, so Winter. Und nicht zuletzt erinnerte er an die vielfältigen sozialen und kulturellen Förderungen Ludwig Kleiners. „Dieses Vermächtnis wollen wir lebendig halten“, betonte der Rathauschef. Stadtrat und Ehrengäste gedachten des Verstorbenen in einer Schweigeminute. Unter ihnen waren Ehrenbürgerin Olli Hirle, Ehrenringträger Manfred Schmid, Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer mit Frau Marlies, Brigitte Kleiner sowie Vertreter der Verwaltung.

Wie die Jahre zuvor umrahmten Schüler der städtischen Sing- und Musikschule die 90-minütige Feier mit ihrem musikalischen Können, die mit einem gemeinsamen Essen auf der Mindelburg ihren Abschluss fand. Bürgermeister Winter lobte dabei auch die Lehrkräfte, die heuer für 54 öffentliche Auftritte gesorgt hätten, und dies teilweise ehrenamtlich schultern.

Traditionell erhalten auch die beiden stellvertretenden Bürgermeister Redezeit. Hans-Georg Wawra sprach von einem guten und erfolgreichen Jahr. Stephan Winter beschrieb er als höchst zuverlässigen, fleißigen und ideenreichen Bürgermeister. Roland Ahne meinte, nicht immer sei die Zahl der Wortbeiträge und die Länge der Redebeiträge Beleg für gelungene Stadtratsarbeit. Dafür bekam er lautstarken Beifall.