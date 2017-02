2017-02-28 15:21:00.0

Mindelheim Mysteriöse Hilferufe: Wer zahlt für den Großeinsatz?

Mysteriöse Hilferufe aus dem Mindelheimer Bergwald geben Rätsel auf. In der Nacht zum Sonntag waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz - erfolglos. Die Aktion wurde abgebrochen.

Der Fall um die Hilferufe aus dem Mindelheimer Bergwald bleibt mysteriös. Zahlreiche Einsatzkräfte, ein Polizeihubschrauber und 23 Rettungshunde waren in der Nacht auf Sonntag in Mindelheim im Einsatz und untersuchten das Gebiet – jedoch ohne Erfolg. Am Vormittag beendeten die Helfer die Suche.

Anrufer war glaubwürdig

Auch der daraufhin erschienene Zeugenaufruf hat die Polizei bisher nicht weitergebracht. Wie Polizeisprecher Christian Eckel auf Nachfrage erklärte, sei der Anrufer, der die Schreie in der Nacht auf Sonntag als erstes bemerkt habe, glaubwürdig – und schließlich hätten ja auch die Polizeibeamten die Hilferufe gehört. Der Anrufer muss den Großeinsatz nicht zahlen – so viel steht fest.

Muss also diejenige Person für die Kosten aufkommen, die um Hilfe gerufen hat? Nicht unbedingt. Sollte sie sich wirklich in einer Notlage befunden haben, dann muss sie nicht zahlen. Aber: „Wenn die Person eine Notsituation vorgegaukelt hat, kann es sein, dass sie belangt wird“, sagt Eckel. „Wenn es ein Spaß gewesen ist, war’s ein schlechter Scherz.“ Denn die Hilferufe klangen offensichtlich echt und nicht nach einem Spaß zwischen Partygästen, die wohl gerne mal in den Schrebergärten die Nacht zum Tag machen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.

Zeugen gesucht

Die Hilferufe – vermutlich von einer Frau – am Sonntag gegen 2.45 Uhr klangen, als kämen sie aus dem Bereich westlich der Mindel und nördlich der Memminger Straße. Wer Hinweise dazu geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 melden.