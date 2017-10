2017-10-17 19:48:00.0

Bildungsregion Unterallgäu Neue Bühne für den Gedankenaustausch

200 Ehrenamtliche treffen sich im Rahmen der „Bildungsregion“. Der Schwerpunkt liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit. Von Armin Schmid

Wie kann ich Nachwuchs für meinen Verein oder Verband finden, die Öffentlichkeitsarbeit verbessern und die Vereinsmitglieder gezielt informieren? Fragen über Fragen, für die es bei der Auftaktveranstaltung in Holzgünz für das Projekt „Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu“ erste Antworten gab. „Ihr alle seid Gold wert“, betonte Michael Sell, Sprecher der Projektgruppe Ehrenamt, mit Blick auf rund 200 Besucher, die ehrenamtlich tätig sind.

Bei dem Projekt „Bildungsregion“ geht es laut Sell um die Förderung des Ehrenamts durch Fortbildung. Im Prinzip sollen Verantwortliche und Mitglieder von Vereinen und Verbänden in Fort- und Weiterbildung integriert werden und Hilfestellung erhalten. Am ersten Abend stand das Thema „Öffentlichkeitsarbeit für Vereine“ im Vordergrund. Landrat Hans-Joachim Weirather zeigte sich beeindruckt von dem großen Echo, das die Einladung an 144 Vereine und Verbände fand. Er erläuterte, dass mit der Bildungsregion nicht Schulen oder die VHS gemeint seien, sondern dass man den Bogen weiter bis zum Ehrenamt gespannt habe. Demnach soll eine Bühne geschaffen werden für den Gedanken- und Meinungsaustausch. Im Fokus stehe die Hilfestellung bei zentralen Vereinsthemen.

Engagement in mehr als 1000 Vereinen im Unterallgäu

Ein bisschen stolz sei er, dass dies in einer Zeit gelinge, in der das Engagement in Vereinen oftmals als rückläufig angesehen werde. Weirather hält diese „Unkenrufe“ für nicht gerechtfertigt. Er sagte, dass es oft nur daran liege, dass sich Berufsleben und Vereinsaktivitäten zeitlich nicht in Einklang bringen lassen. Da müsse man Abhilfe schaffen. Das ehrenamtliche Engagement in den über 1000 Vereinen im Landkreis sei eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und Kernelement einer stabilen und erfolgreichen Gemeinschaft.

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder, selbst „überzeugter Ehrenamtler“, sprach „ein dickes Dankeschön“ für das geleistete Ehrenamt aus. Michael Sell gab bekannt, dass man die Veranstaltungsreihe im Januar mit dem Thema Projektmanagement fortführen wird. Der Journalist Tom Otto gab im Workshop Auskunft über Zielgruppen, die man im Verein oder über Printmedien informieren sollte, und Anlässe, zu denen Pressemeldungen erstellt werden könnten. „Ohne Social Media geht bei der Öffentlichkeitsarbeit nichts mehr“, betonte Stephan Reichl, Referent für mediengestützte Kommunikation beim Bezirksjugendring. Vor allem bei der Nachwuchsförderung sei Vereinskommunikation auf Twitter, Facebook oder Instagram unerlässlich. Gefordert seien dabei viele Bilder, wenig Text, und das in der Jugendsprache.

Die Teilnehmer selbst wünschten sich darüber hinaus Unterstützung bei den Themen Vereinsrecht, Haftungsrisiken, Jugendschutz, Inklusion und der Nachwuchsförderung.