2017-10-18 11:59:00.0

Reiten Punkte sammeln mit Raja

Bei der bayerischen Vierkampfmeisterschaft schlägt sich das Team Schwaben prächtig. Was es bedeutet, neben dem Reiten auch noch schnell schwimmen und laufen zu müssen. Von Daniela Polzer

Ob Raja genauso aufgeregt ist, wie ihre Besitzerin lässt sich im ersten Moment nicht erkennen. In ihrer Box macht die Fuchsstute jedenfalls den Eindruck, als lasse sie der Turnierstress völlig kalt. „Raja war schon auf einigen Turnieren und kennt das Ganze schon“, erklärt die 16-jährige Johanna Lein. Die Wiedergeltingerin kennt ihr Pferd schon seit dem Fohlenalter und startet mit ihr bei der bayerischen Meisterschaft im Vierkampf.

Bereits am Morgen hat sie schon die erste Disziplin, das Schwimmen, hinter sich gebracht. Jetzt geht es daran, ihre tierische Partnerin vorzubereiten. Obwohl die Reiterin ihren Bruder und ihren Vater als Unterstützung dabei hat, lässt sie es sich nicht nehmen, ihr Pferd selbst zu putzen und zu satteln. Das gehöre schließlich dazu. Johanna Lein startet im Team Schwaben und war schon an mehreren Wettkämpfen dieser Art beteiligt. Dabei stellen die Jugendlichen ihr Können nicht nur in den Reitdisziplinen Dressur und Springen unter Beweis, sondern auch im Laufen und Schwimmen. Für die einzelnen Altersgruppen gibt es neben dem Nachwuchs-Vierkampf einen Junioren-Vierkampf. Die Organisation des Wettkampfes hat der RFC Markt Erkheim übernommen. Da dessen Anlage den Anforderungen für solch eine Veranstaltung nicht entspricht, wurde mit dem RFV Mindelheim zusammengearbeitet.

In jeder Kategorie geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Beim Schwimmen und Laufen sind maximal je 1000 Punkte zu holen. Dabei wird im Wasser eine Strecke von 50 Metern zurückgelegt. Der Langstreckenlauf umfasst bei den Jüngeren 2000 Meter und bei den Älteren 3000 Meter. Das Springen dahingegen kann 2000 Punkte und das erfolgreiche Ablegen der Dressuraufgaben sogar 3000 Punkte einbringen. Diese Ergebnisse fließen dann in die Mannschaftswertung ein, woraus sich wiederum der Gesamtsieger errechnet. Daneben gibt es auch eine Einzelwertung.

Johanna Lein und ihre Stute sind startklar und machen sich auf den Weg zum Reitplatz, um sich aufzuwärmen. Zur gleichen Zeit bereitet sich Teamkollegin Franziska Graf (14 Jahre) auf ihre Prüfung vor. Sie muss allerdings keine Zeit mit Putzen und Satteln verbringen, denn ihr eigenes Pferd steht zu Hause im Stall. Stattdessen übernimmt sie für ihr Team die Aufgabe, ein fremdes Pferd in den geforderten Disziplinen zu reiten. Diese Disziplin erfordert besonders viel Feingefühl und Können, da man nur etwa zehn Minuten Zeit hat, um sich mit dem zugelosten Pferd vertraut zu machen. Von den Besitzern gibt es meist ein paar Tipps und eine kurze Einweisung. Danach geht es sofort daran, die Aufgaben vor den Augen der Richter auszuüben.

Die junge Erkheimerin übernimmt diese Aufgabe gerne, da sie zu Hause nicht nur ein, sondern drei Pferde untergebracht hat. Sich auf ein anders Pferd einzustellen sei sie also gewohnt und auf einem Turnier eine interessante Abwechslung, so Graf.

In der Dressur präsentieren die Reiter ihre Pferde in den drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp. Auf Kommando müssen sie die Tiere durchparieren, vorwärts reiten oder die sogenannte Hand, also die Richtung, wechseln. Beim Springen meistern Pferd und Reiter einen festgelegten Parcours. Das kontrollierte Anreiten der Hindernisse ist ausschlaggebend für deren Überwindung. Wird ein Hindernis gerissen, gibt das Punktabzug. Wenn die Tiere spüren, dass der Reiter unsicher ist, werden sie selbst unruhig und verweigern unter Umständen ein Hindernis. Passiert dies drei Mal, ist der Reiter disqualifiziert. Die Vorstellung der Fremdpferde ist hier also wieder eine echte Herausforderung.

Trotz des Konkurrenzkampfes zwischen den Teilnehmern merkt man deutlich, dass nicht nur das Siegen im Vordergrund steht. „Wir kennen uns alle mittlerweile so gut, dass es einfach schön ist, seine Freunde wieder zu treffen“, erzählt Johanna Lein. Auf den verschiedenen Wettkämpfen trifft man schließlich immer auf Jugendliche im selben Alter und mit denselben Interessen. „Natürlich wollen wir gewinnen, darauf haben wir schließlich vier Jahre lang hingearbeitet. Der Teamgedanke ist uns hierbei allerdings sehr wichtig“, ergänzt Daniel Ostermayr. Er ist nicht nur Teil des Organisationsteams, sondern auch der Coach vom Team Schwaben. Beides zusammen sei schon etwas anstrengend. Schließlich ist man ja für die Leistung seines Teams verantwortlich, muss alle ausreichend motivieren – und den „bunten Abend“ rechtzeitig beenden. Denn wenn man am nächsten Morgen schon in der Früh bereits durch den Bergwald laufen soll, muss man einfach fit sein. Nach vollem Einsatz und durchgehender Power landet das Team um Johanna Lein und Franziska Graf bei der Auswertung des Juniorenwettkampfes auf Platz zwei – nur 21 Punkte hinter dem Team Franken. Die Nachwuchsmannschaft Schwaben holt sich sogar den ersten Platz.