Radfahrer stirbt an Unfallfolgen

Nach einem schweren Sturz in Bad Wörishofen erliegt ein 91-Jähriger den erlittenen Verletzungen. Von Markus Heinrich

Der schwere Fahrradunfall am Montag in Bad Wörishofen endete tödlich. Der 91 Jahre alte Mann, der auf der Hauptstraße gestürzt war, sei zwischenzeitlich der „Schwere seiner Verletzungen, die er sich bei dem Sturz zugezogen hat“, erlegen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Der Unfall hatte sich gegen 17.20 Uhr ereignet. Der Mann war nach Angaben der Polizei ohne ein Verschulden anderer Verkehrsteilnehmer nach dem Fußgängerüberweg gestürzt. Ein Zeuge des Unfalls habe die Fahrweise des Mannes kurz vor dem Sturz als "plötzlich schwankend und nicht mehr kontrolliert" beschrieben, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der 91-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Zwei ausgebildete Ersthelfer, darunter ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes, waren zufällig in der Nähe des Unfallortes und kümmerten sich sofort um den schwer verletzten Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später starb.