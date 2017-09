2017-09-23 08:55:00.0

Autobahn Richtung Lindau Tempo 80, Richtung München Tempo 100

Warum gelten am Kohlbergtunnel unterschiedliche Tempobegrenzungen? Von Johann Stoll

Gleiche Autobahn, gleicher Abschnitt, aber unterschiedlich hohe Geschwindigkeiten, die erlaubt sind. Dieses kleine Rätsel des Alltags ist dem hiesigen Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) auf seinen vielen Fahrten durch den Landkreis Unterallgäu am Kohlbergtunnel aufgefallen. In Richtung Lindau gilt Tempo 80, in Richtung München 100. Stracke wollte es genauer wissen und hakte bei der Autobahndirektion Südbayern nach.

Baudirektor Olaf Weller teilte dem Politiker mit, dass bei Arbeiten an den Schutzplanken kürzlich festgestellt worden war, dass diese in Richtung Lindau vor vielen Jahren mit gekürzten Pfosten eingerammt worden waren. Dies erfolgte zum Schutz der dort liegenden unterirdischen Leitungen, Lichtwellenleiter und Kanäle. Da der Wirkungsbereich von gerammten Schutzplanken mit gekürzten Pfosten reduziert ist, musste kurzfristig aus Verkehrssicherheitsgründen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 Stundenkilometer angeordnet werden.

In der Gegenrichtung nach München gibt es diese Problematik offenbar nicht. Deshalb gilt dort Tempo 100. Nun sollen die Schutzplankenpfosten in diesem Bereich vorschriftsmäßig auf Streifenfundamenten aufgebracht werden. Hierfür sind einige Planungsschritte erforderlich, erläuterte Weller weiter. Bei den entsprechenden Voruntersuchungen wurde bereits nachgewiesen, dass die Streifenfundamente bis zur erforderlichen Tiefe eingebracht werden können.

Derzeit läuft die erforderliche statische Bemessung der Streifenfundamente. Die beauftragte Firma plant die Arbeiten zwischen Anfang Oktober und Mitte Oktober. Soweit möglich werden die Arbeiten an den Schutzplanken mit der in der Zeit vom 9. bis 15. Oktober ohnehin geplanten Wartung des Tunnels zusammengelegt, um den Eingriff in den Verkehr so gering wie möglich zu halten.

Bis zum Abschluss dieser Arbeiten ist eine Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern leider nicht möglich, heißt es von Seiten der Autobahndirektion in Kempten.