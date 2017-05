2017-05-05 00:36:24.0

Benefizkonzert Talente spielen für Talente

„Frisch gestrichen“ und die Rotarier sammeln Geld für ein musikalisches Förderprogramm für Jugendliche

Was haben Sucht und Leidenschaft mit Musik zu tun? Die Antworten darauf gibt immer wieder das Streichorchester „Frisch gestrichen“ um Nils Schad hat Suchtpotenzial. Das Publikum bekommt einfach nicht genug von dem flotten und äußerst harmonisch gespielten Sound. Und die Leidenschaft? Die zeigen Musikerinnen und Musiker in ungebrochener Freude, die sich bereits beim ersten Ton auf die Gäste überträgt. So auch beim Benefizkonzert im Kursaal von Bad Wörishofen.

Eingeladen zu diesem Konzert hatte der Rotary Club Mindelheim. Der amtierende Präsident Andreas Borowitz will mit dem Konzert begabte Jugendliche des Landkreises fördern. „Um seine Persönlichkeit entfalten und sich verwirklichen zu können, muss man eigene Begabungen erkennen und entwickeln“, Borowitz. Dazu ist auch Unterstützung nötig. Hier möchte der Rotary Club Mindelheim ansetzen und ausgewählte Jugendliche des Landkreises Unterallgäu in mehrjähriger Talentförderung unterstützen. Jugendliche der Altersgruppe 12 bis 21 Jahre, die Schwierigkeiten hätten, entsprechende finanzielle Mittel selbst aufzubringen, sind die Zielgruppe.

An Talenten mangelt es dem Orchester „Frisch gestrichen“ nicht. Eines hob Nils Schad besonders hervor. Er sei stolz, sagte er, dass unter den Musikern eine junge, sehr talentierte Komponistin sei. Elisabeth Paulus, Violinistin, komponierte das sehr beeindruckende Stück „Meeresstille“. Johann Wolfgang von Goethe schrieb das Gedicht, das sie als Vorlage für ihre Komposition nahm. Doch das Programm des Abends beinhaltete viele weitere sehr hörenswerte Werke, ob von den Beatles „A hard day’s night“, aus Filmen oder aus der Welt der Klassik: der „Säbeltanz“ aus dem Ballett „Gayaneh“ von Aram Katchaturian.

Ein Highlight ist die orchestrale Intonation von „I was born unter a wand’rin’ Star“. Hier sind es die tiefen Töne der Bratschen, Celli und Kontrabässe, dazu der größte Teil der Orchestermitglieder als Summchor, der den unglaublich tiefen Bass von Lee Marvin lebendig werden lässt. Ein Abend der Extraklasse, einfach süchtig machend. (sid)