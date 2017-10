2017-10-15 13:19:00.0

Polizei Unbekannter entblößt sich vor Kindern

Mann spricht in Gernstall 13 und 15 Jahre alte Mädchen an.

Zwei Schwestern wurden am Freitagnachmittag in Mindelheim von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei sprach am Wochenende von „Missbrauch von Kindern“, als sie den Vorfall im Ortsteil Gernstall mitteilt. Die 13 und 15 Jahre alten Mädchen gingen dort spazieren. Auf dem Radweg in Richtung Mindelheim hielt der unbekannte Täter mit seinem Fahrrad vor den beiden Kindern an. Er öffnete zunächst den Reißverschluss an seiner Hose und zog diese im Anschluss samt Unterhose nach unten. Dann sprach der Mann die Kinder an.

Der Täter war mit einem blauen Damenrad unterwegs und ist nach Polizeiangaben etwa 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Schildmütze, eine Bundeswehrjacke und eine schwarze lange Hose mit Löchern an den Knien. Die Polizei Mindelheim bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Mann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegengenommen. (m.he)