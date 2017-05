2017-05-13 10:00:00.0

Konzert Voller Klang und volle Bühne

Über 90 Musiker aus Thannhausen und Kirchheim bringen gemeinsam den Zedernsaal zum Klingen Von Maria Schmid

Wenn auf der Bühne im Zedernsaal in Kirchheim plötzlich ein für das Publikum unerkennbares Durcheinander entsteht, die Musikanten des Musikvereins Kirchheim und die Gäste der Musikvereinigung Thannhausen hin und herlaufen, Stühle entfernen, Notenpulte zurechtrücken, so muss das einen besonderen Grund haben. Nach dem Frühlingskonzert der beiden Orchester erwartet die sehr zahlreichen Gäste ein Extra-Ohrenschmaus: Die Zugaben werden gemeinsam gespielt. Fast 90 Mitwirkende auf und neben der Bühne bringen den Zedernsaal in unglaubliche musikalische Schwingungen.

Stefan Tarkövi, Dirigent beider Orchester, bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, wir Musiker sind dem Saal etwas schuldig. Der Saal gibt uns sehr viel. Heute war es einfach einmalig! Dass ich heute so viele motivierte und gute Musiker dirigieren durfte. Heute haben sie mehr gemacht, als ich gewollt habe.“

ANZEIGE

Und das hat den Gästen auch mehr als gut gefallen und sie spenden reichlich und gerne Applaus für ein sehr anspruchsvolles Programm.

Den ersten Teil übernimmt die Musikvereinigung Thannhausen. Zweiter Vorsitzender Thomas Buchholz übernimmt die ausführliche Moderation. Nach der „Overture for a great City“ von Philip Sparke folgt ein großartig interpretiertes Solo mit Matthias Müller. Er spielt auf seinem Euphonium das Werk „Panache“ von Robin Dewhurst. Es ist in leichtem Jazzstil gestaltet und in zwei Teile unterteilt, gefühlvoll und im Finale ausgelassen. Matthias Miller präsentiert den Solopart in perfekter Intonation.

Bei dem Stück „Pinocchio“ von Alex Poelman gibt Buchholz dem Publikum den guten Rat: „Passen Sie auf, dass Sie nicht über seine hölzerne Nase stolpern.“ Ob die „Serenade op. 22c“ von Derek Bougois, die dieser seiner Frau am Hochzeitstag schenkte oder der Konzertmarsch „Artemis“ von Jan van der Roost, die Thannhausener begeistern in allen Facetten.

Der Musikverein Kirchheim hat einige traditionelle Werke auf dem Programm. Dazu zählt der Walzer „Tranquillo“ von Martin Scharnagl ebenso wie die Rock-Polka „Musikanten mit Herz“.

Es ist Moderatorin Manuela Frei, die mit Herz und viel Humor die Gäste auch zum Lachen bringt. Sie erzählt die Filmgeschichte „Der mit dem Wolf tanzt“, der mit Kevin Costner in der Hauptrolle mit sieben Oscars prämiert wurde.

Bei der Musik von John Barry, von Jay Bocook für Blasorchester arrangiert, können die Gäste die Bilder des imposanten Films vor dem geistigen Auge lebendig werden lassen.

Die für den Musikverein wichtigen Wertungsspiele in Pfaffenhausen in diesem Jahr gewannen sie mit 93,8 Punkten und wurden zum Bezirkssieger vom ASM-Bezirk 10. Das Pflichtstück von Kees Vlak „Celebration Overture“ und das Selbstwahlstück, die „Toccata for Band“ von Frank Erickson zelebrieren die Musikanten beim Frühlingskonzert mit einer imposanten Klangfülle.