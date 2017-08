2017-08-18 00:31:54.0

Veranstaltung Wie soll das neue „Herz“ von Rammingen aussehen?

Am kommenden Montag, 21. August, steht die Gestaltung des neuen Dorfplatzes beim Gemeindehaus im Mittelpunkt Von Alf Geiger

Die Ramminger reden ein gewichtiges Wörtchen mit, wenn es um ihr neues Gemeindehaus geht: Auch bei der Gestaltung der Außenanlagen sind jetzt die Bürgerinnen und Bürger gefragt, betont Bürgermeister Anton Schwele mit Blick auf die außerordentliche Bürgerversammlung am kommenden Montag, 21. August, ab 20 Uhr im Gasthaus „Stern“.

Noch vor dem Richtfest am Freitag, 25. August, um 16 Uhr, soll am Donnerstag zuvor eine Gemeinderatssitzung stattfinden, in der die Aufträge für die Gestaltung der Außenanlagen dann vergeben werden. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatte sich ein Arbeitskreis aus mehr als 20 interessierten Rammingern ausführlich Gedanken über die Gestaltung des neuen „Herzens“ von Rammingen gemacht und ihre Ideen eingebracht. Ulrich Förg vom gleichnamigen Architekturbüro in Buchloe hat diese Ideen jetzt aufgenommen und in einen Planungsvorschlag eingearbeitet, um den es unter anderem bei der außerordentlichen Bürgerversammlung gehen soll.

ANZEIGE

Auf dem Areal zwischen Feuerwehrhaus, Kindergarten und Grundschule soll also künftig das neue „Herz“ der Gemeinde Rammingen schlagen – deshalb hatte sich der Gemeinderat auch für die Bezeichnung „Gemeindehaus“ entschieden. „Wir hoffen, dass dort eine neue und lebendige Dorfmitte entsteht,“ sagte Bürgermeister Anton Schwele schon im Februar zur Mindelheimer Zeitung.

Bürgermeister Anton Schwele will aber gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen, dass hier etwas über die Köpfe der Ramminger hinweg entschieden werden soll. Im Gegenteil: „Wir wollen die Bürger so eng wie möglich einbinden und freuen uns auf eine rege Teilnahme“, so Schwele gestern.

Es gehe darum, den neuen Dorfplatz so zu gestalten, dass eine Verbindung mehrere Bereiche erreicht werde, so Architekt Ulrich Förg. Wo soll der Spielplatz hin, welche Geräte sind sinnvoll? Wie wird das Feuerwehrhaus angebunden und wie klappt der Anschluss des Seniorenzentrums am besten. Wo könnte der Dorfbrunnen seinen Platz finden und soll vielleicht auch ein Barfußpfad angelegt werden? Über diese und möglichst viele andere Fragen aus der Ramminger Bevölkerung soll am Montag diskutiert werden.

Auf rund 1,4 Millionen Euro schätzte Schwele die Baukosten – bis am Ende alle Wünsche der Ramminger dort verwirklicht sind, werde das Projekt bestimmt um die zwei Millionen Euro kosten, so der Rathauschef. Dafür bekommen die Ramminger dann eine neue Dorfmitte mit Tages-Café, Gemeindebücherei, Rathaus, eine Arztpraxis, Gemeindearchiv und einem Mehrzweckraum für Vereine und Veranstaltungen. Im 1. Stock soll eine Tagesbetreuung für Senioren Platz finden und im Außenbereich ist ein Spielplatz geplant. Am Bau beteiligt sind fast ausschließlich Handwerkerfirmen aus der Region.

Möglich wurde das Ramminger Prestige-Objekt vor allem auch durch eine großzügige Spende von Luitpold Lipp, der nach seinem Tod damit den finanziellen Grundstein für das Gemeindehaus gelegt hatte.

Rund 1,3 Millionen Euro hat der Mäzen und Bauunternehmer in eine Stiftung eingebracht, die in den vergangenen Jahren mehrere soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Rammingen und der Region großzügig unterstützt hat.

Im Gemeinderat machte Bürgermeister Anton Schwele deutlich, dass das Projekt am Ende wohl rund zwei Millionen Euro kosten werde. Das bedeute dann auch, dass Rammingen Kredite aufnehmen muss: Für das Gemeinschaftshaus sind im Haushalt 2017 eine Million veranschlagt.

Das alte Rathaus an der Ecke Hauptstraße/Friedhofstraße wird laut Schwele nach dem Umzug in das neue Prestigeobjekt verkauft, eine andere Nutzung oder gar eine Sanierung sei für die Gemeinde nicht mehr lukrativ gewesen.