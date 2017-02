2017-02-10 10:12:00.0

Debatte Wo sollen sich die Menschen nur treffen?

Mindelheim wächst, und es wird weiter fleißig gebaut. Doch das ist zu kurz gedacht. Von Johann Stoll

Mindelheim hat einen Lauf. Die Altstadt wird immer schöner und die Firmen bieten mehr als 10 000 vielfach gut bezahlte Jobs. Wenn eine Stadt so vielen Menschen Arbeit und Brot bieten kann, ist es kein Wunder, dass sie kaum hinterherkommt, ausreichend Grund für die Wohnbebauung bereitzustellen.

Wichtige Weichen sind dazu jüngst für die Bebauung der Wiese am Lautenwirtsgäßchen gestellt worden. Dort sind es vor allem Mietwohnungen, die gebaut werden. Hier zeigt sich ein Umdenken weg von reinen Baugebieten auf der grünen Wiese für Einfamilienhäuser. Benötigt werden vor allem Wohnungen, die nicht mehr so groß ausfallen müssen wie das noch vor ein paar Jahren Standard war. Hier ist weniger längst mehr. Und doch werden auch in den nächsten Jahren weiter Einfamilienhäuser vor allem im Norden der Stadt gebaut werden. Für viele Familien mit Kindern ist das eigene Heim das größte Glück.

ANZEIGE

Es wird aber der Tag kommen, an dem die Mindelheimer spüren werden, dass an eines zu wenig gedacht wurde. Das lässt sich schon heute erkennen. Es fehlt an Treffpunkten. Jeder baut für sich sein kleines Paradies. Aber kaum irgendwo begegnen sich die Menschen. Fast möchte man meinen, es gibt in Mindelheim neuerdings immer mehr Hunde, damit die Halter mal an die frische Luft kommen, um mit anderen Hundehaltern mal ein Schwätzchen zu halten.

Richtig ist, dass es den Basketballplatz im Mindelheimer Norden gibt. Und auf der kleinen Wiese daneben können Kinder auch auf kleine Fußballtore bolzen. Nirgendwo in den Neubaugebieten gibt es aber ein Café oder eine andere Begegnungsstätte.

Das wird sich spätestens dann rächen, wenn die Kinder aus den Häusern sind und nur noch die Alten zurückbleiben. Nun mag mancher einwenden, fürs Gesellige, für die Begegnung gibt es ja die Altstadt mit ihren Gaststätten und Cafés. Diese Funktion wird an Bedeutung gewinnen, das stimmt. Aber es kann sich kein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit in den neuen Quartieren bilden, wenn die Stadt schon bei der Planung nahezu jegliche Begegnungsstätten konsequent weglässt. Vereinzelt Spielplätze zu bauen, wie sie der Gesetzgeber fordert, ist definitiv zu wenig.

Von Ulm zum Beispiel könnte man lernen. Dort werden Räume gleich mitgeplant, die in einem Viertel jeder anmieten kann. Wer klinisch sterile Wohnviertel umsetzt, sollte sich nicht wundern, wenn die Menschen immer seltener zueinanderfinden. Alle drei Jahre ein Frundsbergfest auf die Beine zu stellen, reicht da nicht aus.