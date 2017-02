2017-02-22 20:41:00.0

Eishockey Blaue Haare für den Coach der Wörishofer

Die Wörishofer Kleinstschüler gewinnen Heimturnier dank besonderer Motivation. Von Axel Schmidt

Blaue Haare! Wenn das nicht Motivation genug ist, dachten sich wohl die Eishockey-Kleinstschüler des EV Bad Wörishofen. Denn ihr Trainer, Kamil Drimal, hatte vor ihrem Heimturnier versprochen, sich im Falle des Turniersiegs die Haare blau färben lassen zu wollen.

Entsprechend engagiert ging der Wölfe-Nachwuchs in den Spielen gegen die Gastmannschaften vom VfE Ulm/Neu-Ulm, EV Pfronten und ERC Sonthofen zu Werke. Gleich die erste Partie gegen den EV Pfronten wurde als die schwerste Aufgabe angesehen – und wurde von den Gastgebern jedoch klar mit 6:1 gewonnen. Von da an schwante EVW-Trainer Drimal, dass er wohl demnächst als Marge Simpson an der Bande stehen könnte. Denn auch im weiteren Verlauf ließen die Wörishofer Kleinstschüler keine Zweifel aufkommen, wer das Turnier gewinnen würde. Trotz eines 0:1-Rückstands besiegten sie den VfE Ulm/Neu-Ulm mit 4:2 und auch der ERC Sonthofen wurde letztlich klar mit 4:0 bezwungen.

Die EVW-Kleinstschüler ließen ihren Gegnern keinerlei Chancen und feierten im Anschluss ausgelassen bei einer Ehrenrunde ihren Turniersieg. Die einstimmige Meinung der Kinder lautete: „Das war der beste Tag ever.“

Einzig die blau gefärbten Haare des Trainers waren am Montag im Training noch nicht zu bestaunen. Doch das wird noch kommen, versprochen ist versprochen.