2017-07-20 07:03:00.0

Gehörlosensport Bringt ihn der Diskus aufs Podest?

Christoph Bischlager fliegt zu den Deaflympics in die Türkei. Wie er sich darauf vorbereitet, welche Chancen er sich ausrechnet und was es mit der Eissauna auf sich hat. Von Axel Schmidt

Einpacken, statt Auspacken: Am Montag feierte er noch seinen 34. Geburtstag, doch viel Zeit zum Feiern hat Christoph Bischlager nicht. Der gebürtige Warmisrieder packt nämlich gerade seine Sachen für das sportliche Highlight des Gehörlosensports in diesem Jahr: die Deaflympics im türkischen Samsun. Wir haben den Zehnkampf-Weltmeister von 2007 vor dem Abflug in die Türkei noch gesprochen und ihn nach seinen Zielen und größten Konkurrenten befragt.

Herr Bischlager, fällt es einem Athleten mit eingeschränktem Gehör leichter, sich auf den Wettkampf zu konzentrieren?

Christoph Bischlager: Eigentlich nicht, denn im Sport – egal, ob gehörlos oder nicht – muss man sich auf den Sport konzentrieren. Ich mache übrigens beides mit, nur die Konkurrenz ist unterschiedlich.

Im Mai haben Sie bei den Gehörlosen zum siebten Mal in Folge das sogenannte Wurf-Triple bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Bischlager: Ja, ich habe seit 2010 in der Halle und unter freiem Himmel in Deutschland alle Wurf-Disziplinen gewonnen. Momentan kann mir keiner das Wasser reichen. Das ist für mich ein Pflichterfolg. Es zählt, Gold zu holen, und mich selbst weiter zu steigern.

Ist es nicht auch ein kleiner Nachteil (für den internationalen Wettkampf), dass Sie deutschlandweit in den Wurfdisziplinen kaum einen echten Konkurrenten haben?

Bischlager: Überhaupt nicht, denn ich mache im Jahr fast nur Wettkämpfe bei Hörenden. Bei den Gehörlosen gibt es zwei, drei Mal im Jahr Wettkämpfe, wie die Hallen-DM, Freiluft-DM, Mehrkampf-DM sowie internationale Wettkämpfe. Fast jedes Wochenende gibt es Wettkämpfe. So kann ich mich mit anderen messen und mich steigern. Das bedeutet auch ein kleiner Erfolg für nationale und internationale Wettkämpfe.

Was machen Sie, um sich bestmöglich auf einen Wettkampf vorzubereiten?

Bischlager: Ich mache am Tag vor dem Wettkampf kein Training mehr, um mich für den Wettkampf zu erholen und Kraft zu tanken. Momentan gehe ich auch ein bis zwei Tage vor dem Wettkampf in die Eissauna (Für drei Minuten wird der Körper Extremwerten von bis zu minus 196 Grad ausgesetzt, um den Organismus anzukurbeln, Anm. d. Red.), um mich aufzupushen.

Eine Eissauna wird an der Schwarzmeerküste in Samsung schwer zu finden sein. Mit welchen Erwartungen fliegen Sie dennoch am 20. Juli nach Samsun zu den Deaflympics?

Bischlager: Ich will ins Finale einziehen und ich will im Bereich meiner persönlichen Bestleistung werfen.

Die liegt bei einer Weite von 45,50 Meter: Wie stehen Ihrer Einschätzung nach Ihre Chancen in Samsun?

Bischlager: Erst einmal will ich ins Finale kommen und unter die Top-Acht. Es hängt davon ab, wer alles dabei ist, und welche Leistungen die anderen bringen. Erst wenn ich die Teilnehmerliste sehe, kann ich es weiter einschätzen.

Wer sind die größten Konkurrenten?

Bischlager: Die größten Konkurrenten werden sicherlich wieder aus Russland, Litauen und der Ukraine kommen. Oder es gibt neue Überraschungsgesichter.

Wer begleitet Sie nach Samsun?

Bischlager: Meine Freundin Lisa wird auch nach Samsun kommen, sowie einige Freunde von mir. Meine Familie wird nicht nach Samsun fliegen – aufgrund der politischen Lage momentan in der Türkei.

Zum wievielten Mal nehmen Sie an den Deaflympics teil?

Bischlager: Nach Melbourne 2005 und Taipeh 2009 ist Samsun heuer meine dritte Teilnahme an den Deaflympics.

Was war bei den Deaflympics bislang Ihr größter Erfolg?

Bischlager: In Melbourne habe ich im Zehnkampf im abschließenden 1500-Meter-Lauf Bronze geholt. Das war ein sehr, sehr spannender Wettkampf, ein enger Fight um Bronze mit dem Esten Andres Liiviste. Uns haben am Ende nur sechs Punkte getrennt. Auch in Taipeh habe ich mit dem vierten Platz eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Dieser Zehnkampf war auf dem höchsten Niveau, das ich erlebt habe.

Bisher war immer das Kugelstoßen Ihre Paradedisziplin. Wann und warum haben Sie sich nun auf den Diskuswurf spezialisiert?

Bischlager: Im Kugelstoßen bin ich heute immer noch gut, aber in dem Zeitraum für Training und Wettkampf war die Kugel-Norm schon hoch, um das zu erfüllen. Beim Diskus war sogar die B-Norm über dem deutschen Rekord. Für mich war die Steigerungsmöglichkeit beim Diskus machbarer als im Kugelstoßen. Deshalb habe ich auf den Diskus fokussiert – und es hat super geklappt.

Sie sind mittlerweile 34 Jahre alt und haben in den verschiedenen Sportarten insgesamt 127 Deutsche Meisterschaften gesammelt. Wie lange wollen und können Sie noch auf diesem Niveau antreten?

Bischlager: Richtig, momentan steht die Zahl bei 127 deutschen Meistertiteln. Ich will so lange machen, wie es mein Körper erlaubt. Ich habe lange noch nicht genug. Ich kann noch viele Titel sammeln.

Wie viele Titel sollen noch dazukommen?

Bischlager: Möglichst viele. Ich habe keine begrenzte Anzahl. Erst einmal mal die 150, dann die 200 vollmachen.

Welchen sportlichen Traum würden Sie sich gerne erfüllen?

Bischlager: Ich will als erster Gehörloser in Deutschland den Diskus über 50 Meter werfen. Aktuell halte ich den deutschen Rekord mit 45,50 Meter.