2017-03-26 08:09:00.0

Schwimmen Daumen hoch für Mindelheimer Schwimmer

Der Mindelheimer Nachwuchs sammelt Medaillen und Top-Zeiten. Ein „Oldie“ gibt dabei sein Comeback. Von Carolin König

Mit zehn Schwimmern startete der TSV Mindelheim zu den Bestenkämpfen der Region Schwaben Süd. Die Bilanz: 21 Siege, acht zweite und zwei dritte Plätze. Zu den Besten zählen Johanna Vögele, Noah Freuding, Christoph Pfleger, Sabrina Hnatek, Svenja Mayr und Robert Bretschneider.

Die Mindelheimer Medaillensammlerin schlechthin war Svenja Mayr (Jg. 2001): Bei sechs Starts gelangen ihr sechs Siege. Johanna Vögele startete das erste Mal über 200 m Schmetterling – und wurde sogleich Erste. Außerdem siegte die Elfjährige über 100 m Rücken, 200 m Brust und 200 m Lagen. Auch Christoph Pfleger (Jg. 2003) probierte sich erstmals an 200 m Schmetterling und war ebenfalls sehr erfolgreich. Über 100 m Rücken schwamm er gar in die deutsche Bestenliste. Mit 1:08,94 liegt er zur Zeit auf Platz 27 in seinem Jahrgang. Damit steht ihm die Tür für eine Teilnahme an den deutschen Jahrgangs-Meisterschaften in Berlin offen. Mit Bestleistungen glänzten auch Sabrina Hnatek (Jg. 2003) und Lydia Hartmann (Jg. 2005) und schwammen in die Medaillenränge.

Linus Voldenauer schwamm nach einem Jahr Trainings- und Wettkampfpause ebenfalls wieder vorn mit und qualifizierte sich für die schwäbischen Meisterschaften auf den Bruststrecken.

Schwimmküken Noah Freuding zeigte gute Leistungen über die 50 m Strecken und startete erstmals über 25 m Schmetterling. Gregor Korda und Kilian Wendt steigerten sich schon deutlich auf ihrem zweiten Wettkampf. Zu guter Letzt gab auch „Oldie“ Robert Bretschneider (Jg. 1992) sein Comeback – und zeigte den jüngeren Startern auf der 100-Meter- Freistilstrecke, dass mit ihm noch zu rechnen ist.