2017-03-12 08:07:00.0

Schützenkönige Die Serie der Zaisertshofer Schwestern

Pia und Iris Hofmann regieren die Edelweiß-Schützen in Zaisertshofen. Und das nicht zum ersten Mal. Von Axel Schmidt

Das Haus Hofmann scheint den Anspruch auf die Königskette der Edelweißschützen in Zaisertshofen gepachtet zu haben. Bereits zum fünften Mal in Folge ging heuer nämlich die Königswürde an die Hofmann-Mädchen.

Seit 2013 holten sich die Schwestern Pia (2013, 2014, 2015) und Iris Hofmann (2016) die Königskette in der Jugend. Dieses Jahr nun startete Pia zum ersten Mal in der Schützenklasse – und ließ auch hier die Konkurrenz hinter sich: Sie erzielte mit einem 11,7-Teiler das beste Blatt’l des Königsschießens und wurde Schützenkönigin. Ihre Schwester Iris machte den Hofmann’schen Triumph perfekt. Sie erzielte einen 17,1-Teiler, gewann damit die Königskette in der Jugend und verteidigte damit ihren Titel.

In der Schützenklasse ging es letztlich knapp her. So schoss sich Robert Kausch mit einem 13,0-Teiler auf Rang zwei, dicht gefolgt von Helmut Trommer (13,2). Bei der Schützenjugend sicherte sich Jürgen Trommer mit einem 21,7-Teiler den zweiten Platz vor Maya Lucas (251,5).