2017-09-20 16:51:00.0

Bogenschießen Gutes Auge und starke Nerven

Nicht nur die Sauter-Frauen bringen den Bad Wörishofen Schützen immer wieder Medaillen. Mittlerweile hat sich auch ein Schüler in die deutsche Spitze gemausert. Von Axel Schmidt

Durch den Wechsel der Bogenschützinnen der Familie Sauter von Buchloe zur Kgl. priv. SG Bad Wörishofen sammeln die Bad Wörishofer Bogenschützen bei Meisterschaften reihenweise Medaillen. Zuletzt bei der deutschen Meisterschaft, als Sabine Sauter im Einzel – im kleinen Finale gegen die eigene Schwester Patricia – die Bronzemedaille gewann und die Mannschaft Gold holte. Doch dabei bleibt es nicht, denn die Bad Wörishofer haben auch ein Talent in ihren Reihen, das bei den Jugendmeisterschaften auf sich aufmerksam macht: Moritz Kurz.

Im Februar in der Halle und im Juli unter freiem Himmel holte Moritz Kurz in diesem Jahr bei den bayerischen Meisterschaften jeweils den Titel in der Schülerklasse. Damit war seine Saison, was Meisterschaften angeht, eigentlich vorbei. Denn der Deutsche Schützenbund (DSB) lässt die Schülerklasse mit dem Compoundbogen bei den deutschen Meisterschaften nicht starten.

Doch genug war es Moritz Kurz nicht. Und so nahm er für den Bogensportverband Bayern bei einem Jugendverbandspokal des Deutschen Bogensportverbandes (DBSV) in Deiningen bei Nördlingen teil, um die Mannschaft zu verstärken. Zudem nahm er im Juni auch für diesen Verband bei den bayerischen Meisterschaften teil. Da der junge Bogenschütze prompt in seiner Klasse (U14) auch hier mit 1281 Ringen Bayerischer Meister wurde, durfte er sich entscheiden, ob er bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen möchte. Denn dieser Verband richtet für die Schülerklasse auch mit dem Compoundbogen deutsche Titelkämpfe aus. S

o fuhr Kurz also nach Berlin, wo die deutsche Meisterschaft des DBSV stattfand. Hier nahmen in den Bogenarten Recurve, Compound und Blankbogen von der Klasse U12 bis U20 rund 150 Jugendliche aus ganz Deutschland teil. Moritz Kurz startete in der Schülerklasse Compound und qualifizierte sich mit der drittbesten Ringzahl.

In der Endrunde lief es für den jungen Bad Wörishofer prächtig: Nach der ersten Runde über die 50-Meter-Distanz führte er die Ergebnisliste mit 338 Ringen an. In der 40-Meter-Runde mischte der Wind dann ein wenig mit, dennoch erreichte Kurz mit erneut 338 Ringen ein hervorragendes Ergebnis. Die Führung aber war er los – drei Ringe trennten ihn von Lukas Lehnig, der nun auf Platz eins lag. Diese Führung wechselte wieder am zweiten Wettkampftag: Über die 30-Meter-Distanz holte sich Kurz mit 351 Ringen die Führung von Lehnig (347) zurück und hatte vor dem letzten Durchgang über die 20-Meter-Distanz nun einen Ring Vorsprung.

Die 20-Meter-Runde war dann spannend, die beiden Führenden kämpften um jeden Ring. Am Ende musste sich Moritz Kurz seinem Konkurrenten knapp mit 352:355 Ringen geschlagen geben und belegte dadurch mit zwei Ringen Rückstand den zweiten Platz hinter Lukas Lehnig (1381 Ringe). Mit 1379 Ringen wurde Moritz Kurz damit Deutscher Vizemeister – und machte mit der Silbermedaille den Medaillensatz der Bogenschützen der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen bei deutschen Meisterschaften 2017 komplett.