2017-07-18 09:08:00.0

Fußball Manchmal ist Fernost ganz nah

Der FC Augsburg spielt am Dienstagabend in Buchloe gegen den FC Tokyo. Von Markus Frobenius

„Gute Freunde soll niemand trennen“, sang einst Kaiser Franz Beckenbauer. Deshalb ist Klaus Hofmann auch noch dem FC Buchloe verbunden. Dort spielte der Präsident des FC Augsburg nämlich in seiner Jugend und war zwei Jahre Vereinsvorsitzender. Nun erinnerte sich Hofmann seiner langjährigen Freundschaft: Am heutigen Dienstagabend tritt nämlich der FCA zu einem Testspiel ab 19 Uhr gegen den japanischen Erstligisten FC Tokyo in Buchloe an.

„Es ist das erste Testspiel nach unserem Trainingslager in Mals im Südtiroler Obervinschgau. Wir tragen derartige Testspiele in der Vorbereitung gerne in der Region aus, um dort präsent zu sein“, erklärt Dominik Schmitz, Leiter Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beim FCA. Und in der Region freuen sich die Beteiligten. „Es ist eine große Ehre für den FC Buchloe, Gastgeber des FCA zu einem internationalen Spiel zu sein“, sagt Dritter Vorsitzender Johann Seitz.

Dabei hat der Buchloer Verein schon Bundesligisten zu Gast gehabt: Bereits drei Mal spielte der FC Bayern in Buchloe gegen den klassentieferen FCB. Und zum 80-jährigen Bestehen des Vereins und der Eröffnung des Alexander-Moksel-Stadions waren 1200 Besucher gekommen, als der 1. FC Nürnberg antrat. Auch dieses Mal hofft Seitz auf viele Zuschauer, wobei heuer größere Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel dennoch verfolgen: Der FC Augsburg überträgt das Spiel live auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen (Facebook und YouTube) sowie auf seiner Homepage www.fcaugsburg.de.