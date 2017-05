2017-05-05 20:01:00.0

TSV Mindelheim Mindelheims Sportler haben ein neues Ehrenmitglied

Der TSV Mindelheim zeichnet zahlreiche verdiente Mitglieder aus. Darunter eine Frau, die sich um den Turnsport verdient gemacht hatte. Von Willi Unfried

Die Jahresversammlung des TSV Mindelheim wird traditionell genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren und um besonders Aktive auszuzeichnen. So wurde Susanne Grünwald, 50 Jahre Mitglied und seit über 30 Jahren Übungsleiterin, zum Ehrenmitglied ernannt.

Abteilungsleiterin Ulli Hofmann (Turnen) würdigte die Verdienste von Grünwald, die mit Übernahme des Amtes frischen Wind in den Übungsbetrieb gebracht habe. Weiter habe sie eine Faschingsgruppe auf die Beine gestellt und legendär seien ihre Ausflüge. Kerstin König ist seit 17 Jahren in der Schwimmabteilung aktiv, zunächst als Trainerin und seit 2005 als Abteilungsleiterin. Unter ihren Fittichen habe man sogar bei deutschen Meisterschaften gute Ergebnisse erkämpfen können. Dafür bekam sie die Verdienstnadel in Silber. Der BLSV-Vorsitzende Uli Theophiel zeichnete noch im Namen des Verbandes Hartmut Eichner für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Turnuntergaues aus.

Ferner wurden folgende Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt:

25 Jahre Ingeborg Engstle, Marianne Franz, Christina Grimm, Jutta Lauerer, Birgit Seibel, Maria Weinert, Claudia Wurm, Walter Bertisch, Christian Demmler, Günther Heger, Michael Moser, Konrad Reicherzer, Jochen Reimer, Patrick Reimer, Klaus Schalk, Erich Streitel, Johann Ursula Beck, Kathrin Geiger, Anja Sailer, Julia Sailer, Michaela Wurm, Hubert Ellenrieder, Johannes König, Jürgen Oberholzner, Wolfgang Ramerth, Maximilian Weikmann und Clemens Wurm;

40 Jahre Elke Müller, Christa Schuster, Paul Baumer, Hans Fischer, Wolfgang Heimpel, Willy Riedle, Bruno Schuster, Christian Steinmaier, Roland Zettler, Helga Welz und Christian Breitruck;

50 Jahre Martina Dausch, Martina Deeg, Hannelore Lutzenberger, Rita Singer und Brunhilde Schmeiser;

60 Jahre Hermann Pongratz;

70 Jahre Manfred Eichner sen., Edith Hildisch und Michael Schuster;

Auszeichnungen Christian Beer (Verdienstnadel in Bronze), Kerstin König (Verdienstnadel in Silber), Peter Dolp (Verdienstnadel in Gold), Margit Ritter (Verdienstnadel in Bronze);

Ehrenmitglied Susanne Grünwald (Abteilung Turnen).